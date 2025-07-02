Gaziantep Yılın İlk Yarısında 4,8 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep Yılın İlk Yarısında 4,8 Milyar Dolar İhracat Yaptı

02.07.2025 15:42
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Haziran ayında 706 milyon dolar ihracatla Gaziantep, ilk yarıyı yüzde 1,41 artışla tamamladı.

Gaziantep, yüzde 8,9 artış göstererek 706 milyon 736 bin dolar ihracat gerçekleştirdiği haziran ayıyla birlikte yılın ilk yarısını 4 milyar 851 milyon 454 bin dolarla kapattı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz 706 milyon 736 bin dolar ihracat ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artış başarısı gösterdik. Ocak-Haziran döneminde ulaştığımız 4 milyar 851 milyon 454 bin dolar ile de yılın ilk yarısını yüzde 1,41 artışla tamamladık. Bu başarının yegane mimarı ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve kıymetli çalışanlarını yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Yaptığı açıklamada Türkiye'de büyümenin kaynağının ağırlıklı olarak iç tüketim olduğunu söyleyen Başkan Yıldırım, "Bu bize çok net bir şey söylüyor: Tüketimle bir yere kadar büyüyebiliriz ama sürdürülebilir kalkınma için üretim ve ihracat şarttır. Gaziantep, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. ili Üretim gücü yüksek, dirençli bir yapıya sahip Gaziantep. Ancak şunu da açıkça söylemeliyiz: Bu direnç her geçen gün daha fazla sınanıyor. Küresel belirsizlikler, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, artan maliyetler Sanayicimiz her geçen gün daha fazla zorlanıyor" dedi.

"İhracatçımız açısından ciddi bir tehdit"

Gaziantep'in hem yakın coğrafyada hem de uzak pazarlarda rekabet gücüne sahip olduğunu fakat bunun ciddi riskler barındırdığını ifade eden Yıldırım, "Özellikle yakın pazarlarda yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, ihracatçımız açısından ciddi bir tehdit. Son olarak İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar, sadece sınırları değil, ticareti, güveni ve istikrarı da tehdit etti. Bu çatışmaya, ABD'nin de dahil olması endişeyi fazlasıyla artırdı. Bugüne baktığımızda ateşkes sağlanmış olabilir ama yarının ne getireceğini bilemiyoruz ve bu risk her zaman var. Gaziantep gibi sınır hattına yakın, ihracat odaklı bir şehir için bu gelişmeler, taşımacılık maliyetlerinden lojistik sürekliliğe kadar pek çok alanda büyük risk oluşturuyor. ve bu tablo bize bir kez daha bölgesel istikrarın iş dünyası için ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Bu süreçte şehrimizin dış ticaret reflekslerini güçlendirmemiz, alternatif pazarlarla olan bağlarımızı artırmamız ve özellikle lojistik çeşitliliğimizi artıracak projelere odaklanmamız gerekiyor. Mevcut pazarlarımızda güçlü kalmaya çalışırken, yeni pazarlara açılmak artık bir seçenek değil, bir zorunluluk halini aldı. Dolayısıyla bu şartlarda, üretim ve ihracat gücümüzü korumak ve artırmak için daha fazla stratejiye, daha fazla desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep Yılın İlk Yarısında 4,8 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika

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