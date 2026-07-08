Gazprom'a İHA Saldırısı

Rus enerji şirketi Gazprom, Mavi Akım doğal gaz boru hattı üzerinden gaz sevkiyatında kullanılan Krasnodarskaya Kompresör İstasyonu'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Krasnodarskaya Kompresör İstasyonu'na gerçekleştirilen İHA saldırısına ilişkin bilgilere yer verildi.

İstasyonun Mavi Akım ile doğal gaz sevkiyatında kullanıldığına dikkati çekilen açıklamada, saldırı neticesinde oluşan hasarın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, alınan önlemler sayesinde gaz sevkiyatında kesinti yaşanmadığına işaret edilirken, saldırının Türkiye'ye Rus gazının kesintisiz sevkiyatını aksatmayı hedeflediğinin altı çizildi.

Gazprom, son olarak 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın TürkAkım doğal gaz boru hattına sevkiyat yapılan tesise saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.