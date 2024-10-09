Gdz Elektrik'ten 400 Milyon Dolar Eurobond İhraçı - Son Dakika
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Ekonomi

Gdz Elektrik'ten 400 Milyon Dolar Eurobond İhraçı

Gdz Elektrik\'ten 400 Milyon Dolar Eurobond İhraçı

Gdz Elektrik, 5 yıl vadeli ve yüzde 9 faizli 400 milyon dolarlık Eurobond ihraç etti.

09.10.2024 12:43
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Gdz Elektrik Dağıtım, Eurobond için tamamı yabancı yatırımcılardan gelen talepler ile 5 yıl vadeli ve yüzde 9 faiz oranına sahip 400 milyon dolarlık ihraç gerçekleştirdi.

Gdz Elektrik Dağıtım, uluslararası piyasalarda 400 milyon ABD doları tutarında Eurobond ihracı yaptı. Gdz Elektrik Dağıtım'ın ilk kez gerçekleştirdiği ihraç işlemi 5 yıl vade ile yıllık yüzde 9 faiz oranına sahip. Tahvilin kupon ödemeleri, mart ve eylül aylarında yılda iki kez yapılacak.

İrlanda borsası Euronext Dublin'de işlem görecek tahvilin ihracında, hisse senedinden birinci derecede sorumlu finans kuruluşları Citigroup ve Morgan Stanley oldu. Gdz Elektrik, ihraçtan elde edilen geliri işletme sermayesi ihtiyaçları, yatırım harcamaları (CAPEX) ve mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi için kullanacak.

Grubun ikinci Eurobond ihracı

400 milyon dolar değerindeki ihracın, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ve Gdz Elektrik'e duydukları güvenin göstergesi olduğunu söyleyen Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, "Grup şirketlerimizden Gdz Elektrik'in ihraç edeceği tahvillerin değeri 400 milyon dolar, vadesi ise 5 yıl olacak. Yüzde 9 faiz oranıyla ihraç edilecek tahvil ile ülkemize yurtdışından önemli bir kaynak getirmiş olacağız ve ekonomimize katkı sağlayacağız. Bu işlem aynı zamanda, grubumuzun da ikinci Eurobond ihracı olacak. 750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracımızla Türkiye'de ilk seferde ve tek kalemde yapılmış en yüksek tutarlı tahvil ihracını gerçekleştirmiştik. Bu ikinci işlemle Eurobound ihraç büyüklüğümüz, tamamı yabancı kaynaklı olmak üzere 1 milyar 150 milyon dolara ulaştı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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