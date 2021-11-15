GE, Karapınar GES'teki projesi için 291 milyon dolar kredi garantisi aldı

GE Energy Financial Services, Karapınar güneş enerjisi santrali kapsamında (GES) yürüttüğü inverter projesi için JP Morgan'dan 291 milyon dolarlık kredi garantisi aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GE Energy Financial Services, Kalyon Enerji'ye ait ve 1,35 gigavat kapasiteye sahip olacak Karapınar GES'teki projesi için alacağı krediyi, Birleşik Krallık İhracat Kredisi Ajansı (UKEF) aracılığıyla temin edecek.

Güneş enerjisi inverter sistemine entegrasyon için gerekli olan transformatörler, Gebze'de bulanan GE Şebeke Çözümleri üretim tesisinde üretilecek.

Bu kapsamda GE Energy Financial Services, Karapınar GES kapsamında yürüttüğü inverter projesi için JP Morgan'dan 291 milyon dolarlık (217 milyon sterlin) kredi garantisi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GE Yenilenebilir Enerji Yenilenebilir Hibrit Sistemler Üst Yöneticisi Prakash Chandra, Türkiye'nin güneş enerjisinde potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek, "Bu potansiyel, güneş enerjisinin şebekeye güvenilir şekilde ve tesis ölçeğinde entegre edilmesine yardımcı olacak akıllı çözümlerle ele alınabilir. Bu projelerde, Kalyon Enerji ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz ve Türkiye'de yenilenebilir enerji penetrasyonunun artırılabilmesini sağlayacak fırsatlar için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan da proje için sağlanan krediye ilişkin "Sağladığımız 200 milyon sterlinin üzerindeki destekle, Türkiye'deki iki milyon hanenin güneş enerjisinden faydalanmasına yardımcı oluyoruz. İklim kriziyle mücadelede Birleşik Krallık'ın attığı kararlı adımlar tek başına yeterli değil. UKEF'in finansmanı, diğer ülkeleri de yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaları için teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.