Gedik Piliç AB'ye İhracat Belgesini Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Gedik Piliç AB'ye İhracat Belgesini Aldı

Gedik Piliç AB\'ye İhracat Belgesini Aldı

Gedik Piliç, Avrupa'ya ihracat için yetki belgesini alarak yeni iş ortaklıkları kurmayı hedefliyor.

06.03.2025 10:42
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Türkiye tavukçuluk sektörünün lider kuruluşlarından Gedik Piliç, Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapmak için yetki belgesini aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2009 yılından bu yana Avrupa Birliği'ne (AB) kanatlı eti ihracatı yapılabilmesi için yürütülen çalışmalar, 2024 yılının Aralık ayında sonuçlandı. Buna göre ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihracatı için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülen kesimhanelerin, AB'nin Traces NT sistemine kaydedilme prosedürü 15 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

1968 yılından bu yana Uşak'ın Eşme ilçesine faaliyet gösteren 3 binden fazla çalışanı, günlük yaklaşık 400 bin tavuk kesimi, ileri işlenmiş tesisinde, döner, şarküteri, pişmiş ve kaplamalı ürünler olmak üzere toplamda aylık 7 bin ton ileri işlenmiş ürün üretme kapasitesine sahip olan Gedik Piliç, Şubat ayı içinde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda yetki belgesini alarak AB'ye ileri işlem ürünleri için ihracat süreçlerini başlattı.

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Türkiye'nin ilk 500 firması arasında olan yüzde 100 yerli sermayeli bir firma olarak, yıllardır yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Markamızı, ürünlerimizi, firmamızı dünyaya tanıtıp, potansiyel pazarlarla iş birliktelikleri oluşturmak, mevcut çalıştığımız pazarlarla ilişkilerimizi geliştirmek, yeni iş ortaklıkları ile kendimizi geliştirmek her zaman önceliklerimizden biri olmuştur. AB ülkelerine ihracat için atılan bu adımı çok sevindirici ve umut verici buluyoruz. Başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere emeği geçen tüm Bakanlık personeline teşekkür ediyoruz" dedi.

Daima yenilikçi, teknolojik sistemler ve inovasyonlardan faydalanarak, yıllardır bir yandan altyapılarını geliştirirken, bir yandan da nitelikli ve katma değer oluşturan ürünler üretmeye yönelik yatırımlarla büyümeye devam ettiklerini belirten Yağız Gedik "AB ülkelerine yapacağımız ihracatla hem ülke ekonomisine katkımızı arttırmayı hem de sürdürebilirlik politikalarımız çerçevesinde doğaya ve insana saygılı lider Gıda Firması olarak inovatif ürünlerle büyümeye devam etmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gedik Piliç AB'ye İhracat Belgesini Aldı - Son Dakika

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