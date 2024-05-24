GEKA, bölge ekonomisini destekleyecek yatırımları konuştu - Son Dakika
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Ekonomi

GEKA, bölge ekonomisini destekleyecek yatırımları konuştu

GEKA, bölge ekonomisini destekleyecek yatırımları konuştu

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın yönetim kurulu toplantısında, bölge ekonomisinin ve sosyal yapının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımların destekleneceği konuşuldu.

24.05.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
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Güney Ege Kalkınma Ajansının 161'inci Yönetim Kurulu Toplantısı konuşan GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Valisi Yakup Canbolat, Fizibilite Desteği programı kapsamında bölge ekonomisinin ve sosyal yapının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımların destekleneceğini söyledi.

Güney Ege Kalkınma Ajansının 161'inci Yönetim Kurulu Toplantısı GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında Denizli'de gerçekleştirildi. Toplantıya Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve Ajans yetkilileri katıldı. Toplantıda öncelikli olarak Ajansın geçtiğimiz dönem gerçekleştirdiği çalışmalar gözden geçirilirken önümüzdeki dönem hazırlığını yaptığı destek programları, araştırma ve planlama çalışmaları ile dış kaynaklı fonlara yönelik hazırlık süreçleri Genel Sekreterlik tarafından Yönetim Kuruluna sunuldu. Üretici Örgütlerine Yönelik Mevcut Durum Analizi, İmalat Sanayi işletmelerinde Yeşil Dönüşüm Eğilimi ve Aydın'da İklim Değişikliğinin Tarım Sektörüne Yansımaları adlı araştırma çalışmaları incelenerek yönetim kurulunca istişare edildi. Yıl içerisinde ilan edilmesi planlanan destek programları yönetim kurulu tarafından programların bütçesi, uygun başvuru sahipleri ve öncelikleri gibi konularda incelenerek değerlendirildi.

"Bölge ekonomisinin ve sosyal yapının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımlar destekleyeceğiz"

Tekstil, tarım, turizm sektörlerinde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve yeşil dönüşüm gibi konularda ajansın geliştirdiği veya geliştirilmesine katkı sunduğu dış kaynaklı fonlara yönelik projelerde toplantıda görüşülen konular arasında yer aldı. Mayıs ayı itibariyle ilan edilen Fizibilite ve Teknik Destek programlarının görüşüldüğü toplantıda Vali Canbolat; Tüm yıl başvuruya açık olacak ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru yapabileceği her iki programa uygun başvuru sahiplerinin proje hazırlamalarını tavsiye etti. Teknik Destek programı ile kurumların ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetini alabilecekleri projelerin destekleneceğini belirten Aydın Valisi, Fizibilite Desteği programı kapsamında ise bölge ekonomisinin ve sosyal yapının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yatırımların fizibilite çalışmalarının destekleneceğini söyledi. Aydın Valisi Canbolat, görevlerine yeni başlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı tebrik ederek görevlerinin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, her iki belediye başkanının Ajans Yönetim Kurulu üyeliklerinin de başlaması nedeniyle bölgenin kalkınması için hep birlikte katkı sunacaklarının altını çizdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GEKA, bölge ekonomisini destekleyecek yatırımları konuştu - Son Dakika

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