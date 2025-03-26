GEKA, Muğla'nın Kültürel Mirasını Güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

GEKA, Muğla'nın Kültürel Mirasını Güçlendiriyor

GEKA, Muğla\'nın Kültürel Mirasını Güçlendiriyor

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, GEKA'nın Muğla'da desteklediği projeleri yerinde inceledi. Ula Göleti, Stratonikeia Antik Kenti ve Beçin Kalesi'nde yapılan çalışmalar, bölgenin turizm altyapısını geliştirip kültürel mirasını koruma hedefini taşıyor.

26.03.2025 13:45  Güncelleme: 13:47
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Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) desteklediği, bölgenin kültürel mirasını ve turizm altyapısını güçlendiren projeleri yerinde inceledi.

İnceleme kapsamında Ula Göleti, Stratonikeia Antik Kenti ve Beçin Kalesi'nde gerçekleştirilen proje faaliyetlerini ziyaret eden Şimşek, GEKA'nın sağladığı desteklerin, Muğla'nın kültürel mirasını koruyarak turizm sektörüne yeni fırsatlar sunduğunu belirtti. Bölgedeki projelerin sürdürülebilir turizme ve yerel ekonomiye önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Şimşek, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve GEKA tarafından 11 milyon TL desteklenen Ula Göleti Çevre Düzenlemesi ve Bisiklet Yolları Projesi ile Ula Göleti çevresinde bisiklet ve yaya yolları oluşturuldu. Proje kapsamında, gölet çevresinin turistik bir cazibe noktası haline gelmesi sağlandı. Çevre düzenlemeleri, dinlenme alanları, yön levhaları ve temiz enerji ile aydınlatma sistemleri sayesinde bölge, doğa turizmi için önemli bir merkez haline geldi.

Stratonikeia Antik Kenti'nde Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ve Yatağan Kaymakamlığı tarafından iki ayrı proje yürütüldü. Beylikler Dönemi Selçuk Hamamı Restorasyon Projesi ile Stratonikeia Antik Kenti'nin girişinde bulunan tarihi hamamın onarım, aydınlatma ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 12 milyon TL bütçeye sahip olan proje, yaklaşık 9 milyon TL'lik ajans desteğiyle hayata geçirildi. Proje sayesinde UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan antik kentin, daimi listeye alınması için önemli bir adım atıldı. Stratonikeia ve Lagina Bölgelerinin Turizme Kazandırılması Projesi ise Stratonikeia ve Lagina'daki tarihi dokunun korunarak turizme kazandırılmasını hedefiyle gerçekleştirildi. GEKA'nın 19,5 milyon TL destek sağladığı, toplam 26 milyon TL bütçeli proje kapsamında antik kente yönelik çeşitli restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Kuzey şehir kapısı, sütunlu cadde, çeşme havuzu ve mozaikler gibi birçok tarihi unsurun korunması ve tanıtılması sağlanarak, kültür turizminin gelişimine katkı sunuldu.

Milas Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Beçin Ören Yeri'nin Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulama Çalışması 1.Etap" projesi ile ören yerinin çevre düzenlemesi yapıldı ve yerleştirilen güvenlik kameraları ile alanın güvenliği sağlandı ve ören yerinin cazibesi arttırıldı. Projenin bütçesi 6 milyon TL olurken GEKA'nın projeye desteği yüzde 75 oranında gerçekleşti. Proje kapsamında alana yerleştirilen yönlendirme levhaları ve restore edilen yollar ile ören yerinin ziyaretçi sayısı arttı.

Bölgedeki doğal ve kültürel zenginlikleri koruyarak turizme kazandırmayı hedefleyen GEKA, altyapı iyileştirme, restorasyon, tanıtım ve sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla bölgenin cazibesini artırmaktadır. Bugüne kadar hayata geçirilen projeler sayesinde hem yerel ekonomiye katkı sağlanmış, hem de bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliği artırılmıştır. GEKA, bundan sonra da bölgesel kalkınmayı desteklemeye ve sürdürülebilir turizm projelerine katkı sunmaya devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ahmet Şimşek, Kültür Sanat, Ekonomi, Turizm, Miras, Ajans, Ula, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GEKA, Muğla'nın Kültürel Mirasını Güçlendiriyor - Son Dakika

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