\'\'Geleceğe Hazır Kariyerler\'\' konferansı girişimcilik rüzgarı estirdi

Ekonomi

Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve iş dünyasının liderlerini yetiştirmek amacıyla faaliyet gösteren Girişimci ve Yöneticiler Derneği, İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen "Geleceğe Hazır Kariyerler" paneli ile gençlere ilham oldu. Akademisyenler, iş insanları ve girişimcilerin bir araya geldiği etkinlikte, teknolojinin iş dünyasına etkisi ve girişimciliğin geleceği ele alındı.

"GELECEĞİ İNŞA ETMEK BİZİM ELİMİZDE"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, girişimcilik ve inovasyonun kariyer gelişimindeki önemine vurgu yaptı. Öngel, etkinliğin gençlerin teknoloji ve girişimcilik alanındaki yolculuklarını şekillendirmesine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Girişimci ve Yöneticiler Derneği Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir ise girişimciliğin ekonomik büyüme ve istihdam yaratmada kritik bir rol oynadığını dile getirdi. Taşdemir, "Ülkemizin global rekabette daha güçlü bir konum alması için girişimciliği ve inovasyonu merkezimize alıyoruz. Gençlerimiz, bu alanda cesur adımlar atarak sadece kendi kariyerlerini değil, ülkemizin geleceğini de inşa edecekler" dedi.

Taşdemir "Girişimci ve Yöneticiler Derneği olarak düzenlediğimiz bu tür etkinliklerin ülkemizin genç girişimci potansiyelini ortaya çıkarmak ve ülkemizin global rekabette daha güçlü bir konum almasına katkı sağlamak adına büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyorum. Hep birlikte, girişimcilik ve teknoloji alanındaki başarılarımızla sadece kendi hayatlarımızı değil, ülkemizi de daha parlak bir geleceğe taşımak için büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Bu değerli fırsat için katkı sağlayan İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İletişim Fakültesi, Endeks Bilişim ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmayalım ki, geleceği inşa etmek bizim elimizde ve bu süreçte hep birlikte büyüyüp gelişeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI"

Panelin iki ayrı oturumda girişimcilik ekosistemini ve iş dünyasının dönüşümünü masaya yatırdı. İlk oturumda "Teknolojinin Kazananları ve Kaybedenleri" başlığı altında dijitalleşme ve iş dünyasındaki dönüşüm tartışıldı. Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Ece Baban üstlendi. Brandefence Kurucu Danışmanı Alper Kocadağ, Remy Global Kurucusu Haluk Arslantaş ve Acun Medya Grup Başkanı Oktay Yılmaz, teknolojinin sektörel değişim üzerindeki etkisini ele aldı.

İkinci oturumda ise Fikirden Etkiye: Girişimcilik Yolculuğu" başlığıyla iş dünyasında başarıya giden yol tartışıldı. Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, iş dünyasındaki zorlukları katbekat fazladan yaşadığı için asıl girişimcilik başarısının kadınlarda olduğunun "birlikte başarmanın" altını çizdi. Endeks Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karabiber başarıya giden yolun taşlarını okul yıllarında çizildiğinin ve eğitimin önemi dolaysıyla öğrenci kalmanın gelişimdeki değerini vurguladı. Samsung SSD Müdürü Burak Pamir, iyi bir yönetici olmak için çok çalışmanın yetmediğine güvenilir bir insan olmanın önemine değindi.

Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Kırdar girişimcilik sürecinde karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar kadar başarısızlıkların da öğretici olduğunu ve bunun yanında sabırlı olmanın gerektiğinin altını çizerek öğrencilere umut aşıladı.

"GENÇLER İÇİN YOL HARİTASI"

İkinci oturumun moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Ebru Güzel panelin sonunda, girişimciliğin sadece iş kurmak değil, aynı zamanda vizyon geliştirmek ve sürdürülebilir çözümler üretmek olduğu vurgulandı. İstanbul Beykent Üniversitesi ve Girişimci ve Yöneticiler Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleşen bu etkinlik, gençlere ilham vermeye devam ederken, girişimcilik ekosisteminin daha da güçlenmesine katkı sağlıyor.