Esnaf perakendecilerin e-ticaretteki payı yükseliyor - Son Dakika
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Esnaf perakendecilerin e-ticaretteki payı yükseliyor

29.07.2022 11:26
Esnaf perakendecilerin e-ticaretteki payı yükseliyor

Geleneksel alışveriş alışkanlıkları hızla dijitale kayarken, perakendecilerin e-ticaretteki payı da gün geçtikçe artıyor.

Geleneksel alışveriş alışkanlıkları hızla dijitale kayarken, perakendecilerin e-ticaretteki payı da gün geçtikçe artıyor. Insider Intelligence'ın yayımladığı veriler, 2021'de yüzde 19,6 olan küresel e-ticaretteki perakende satışlarının payının 2025'e kadar yaklaşık yüzde 25'e çıkacağına işaret ediyor. Satışlarını artırmak için e-ticaretin yolunu tutan perakendeciler ise dijitalde görünür olmanın yollarını arıyor.

Farklı sektörlerden mağaza sahiplerine reklamdan ürün satışına kadar birçok hizmet sunan online pazaryeri platformu BizdeMevcut.com.tr, esnaf ve perakendecilerin e-ticarete dahil olarak gelirlerini artırmasına yeşil ışık yakıyor. E-ticarete ilginin her geçen gün yükseldiğinin altını çizen BizdeMevcut.com.tr CEO'su Mustafa Yakut, "Her yıl onlarca esnaf perakendeci, internet üzerinden satış yapmaya başlıyor. Çünkü e-ticaret, gelişen teknolojiyle birlikte coğrafi sınırları ortadan kaldırarak mağaza sahipleri için birçok faydayı beraberinde getiriyor. Dijitaldeki satıcılar, geniş vitrinlere ihtiyaç duymadan tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunma fırsatı yakalarken, dünyanın dört bir yanındaki alıcılara da ulaşabiliyor. Fakat tüketicilerin karşısında büyük bir satıcı havuzunun bulunması, satışçıların tüketicilerin karşısında daha görünür olmaları için dijitalin olanaklarını doğru kullanmalarını ve stratejilerine uygun bir online pazaryerini seçerek yol haritası oluşturmalarını zorunlu kılıyor" dedi.

Alışveriş platformlarının satıcılar için önemine dikkat çeken Yakut, "Günümüzde satışları artırmanın yolu e-ticaretten geçerken, satıcıların da kendilerine en uygun platformu tercih ederek teknolojinin tüm olanaklarından yararlanmaları kritik bir önem arz ediyor. Türkiye'nin en büyük kişiye özel hediye sitelerinden BizdeMevcut.com.tr olarak, diğer alışveriş platformlarından ayrışarak kullanıcılarımıza birçok faydalı koşul yaratıyoruz. Mağaza sahiplerinin, Cimri.com, Akakçe ve Google'ın alışveriş reklamlarında ücretsiz yer almalarını sağlıyoruz. Bu sayede platformumuzdaki mağaza sahipleri dijitalde görünürlüğünü artırırken, alıcı kitlesini de büyütebiliyor" ifadelerini kullandı.

E-TİCARETTE 'BİRLİKTE BÜYÜME' DEVRİ

Online alışveriş sitelerinin satıcıların ticari ivmesini artırma misyonunu benimsemesi gerektiğini belirten Yakut, iş modellerine dair şu bilgileri paylaştı:

"Çok mağazalı bir alışveriş platformu olarak amaçlarımızın ilk sırasında esnaflarımızın ve perakendecilerimizin e-ticaret dünyasına atılarak dijitalin fırsatlarını değerlendirmelerini desteklemek yer alıyor. Bu yüzden 'sadece ben değil, hep birlikte biz' ilkesiyle hareket ediyor, perakende satışların e-ticaretteki artan payına katkıda bulunarak hep birlikte büyümeyi hedefliyoruz."


YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

alışveriş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnaf perakendecilerin e-ticaretteki payı yükseliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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