 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK'ta İstihdam İlanları - Son Dakika
Üye Girişi

Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK'ta İstihdam İlanları

Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere toplamda 1360 kişi istihdam edilecek. İlgili ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK\'ta İstihdam İlanları
25.12.2023 - 09:49,
Abone Ol

Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 1360 kişi istihdam edilecek.

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecek. Başvurular 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Kurum aynı zamanda 50 devlet gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Sınava ön başvurular 7-13 Mart'ta, nihai başvurular ise 22-28 Mart'ta alınacak.

Her iki işe alım için giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığına uzman ve denetçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da 8 denetçi ve 29 uzman personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar sınava kurumun internet sitesinden (http://www.tkdk.gov.tr) elektronik başvuru yapacak. Başvurular 29 Aralık'ta başlayacak ve 7 Ocak'ta sona erecek.

TÜBİTAK'ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 2 personel istihdam edilecek. İş başvuruları https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 3 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK'ta İstihdam İlanları - Son Dakika


10:30
Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22
Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19
Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53
Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51
Peru'da 'Noel Baba' kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:35
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı

Son Dakika
10:30 Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22 Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19 Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10 Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53 Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51 Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:35 Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı
09:33 Atilla Taş'ın alkol etkisiyle kavga edip tutuklanmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
09:27 Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden şahıs yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 10:36:06. #1.13#
SON DAKİKA: Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK'ta İstihdam İlanları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement