GenAI Kullanımı Artıyor, İşten Ayrılma İsteği Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

GenAI Kullanımı Artıyor, İşten Ayrılma İsteği Yükseliyor

GenAI Kullanımı Artıyor, İşten Ayrılma İsteği Yükseliyor

EY 2024 Araştırması, GenAI'nın verimlilikteki etkisini ortaya koyarken, çalışanların ayrılma isteğinin arttığını gösteriyor.

21.11.2024 16:50
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EY, dünya genelinde 23 ülke ve 27 sektörde yer alan şirketten 17 bin 350 çalışan ve 1595 işverenin katılımıyla gerçekleştirdiği EY Work Reimagined 2024 Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma, teknoloji alanındaki dönüşümün ve dinamik iş gücü piyasasının, işverenlerin daha verimli sonuçlar elde etmeleri konusunda nasıl fırsatlar yaratabileceğine ilişkin önemli bulgular sunuyor.

Şirketlerde üretken yapay zeka (GenAI) kullanım oranı önemli ölçüde artarak 2023'te yüzde 22 iken günümüzde yüzde 75'e yükseldi.

Küresel çapta en yüksek kullanım oranının teknoloji sektöründe, en düşük oranın ise kamu sektöründe olduğu görülüyor. Araştırmaya katılan çalışanların üçte birinden fazlası, GenAI kullanımının verimlilikte ve katma değeri yüksek işlere odaklanma becerisinde olumlu etkileri olduğunu belirtiyor. Ayrıca, GenAI kullanımının beceri geliştirme yeterliliğiyle ilişkili olduğunu da ortaya koyuyor. Bu doğrultuda, GenAI kullanan çalışanların yüzde 58'i şirketlerinin gelişim ve eğitim programlarının "ortalamanın üzerinde" veya "mükemmel" olduğunu söylüyor.

GenAI'ın benimsenme hızı ve bu teknolojiyi kullanacak yeteneklere duyulan ihtiyaç, kuruluşların çevik ve değişime duyarlı kalmasını gerektiriyor.

Ayrıca araştırmaya göre tüm çalışanların yaklaşık dörtte birinin üretken yapay zeka teknolojisini yaygın olarak kullandığı görülürken, Y kuşağının kullanımı ile bebek patlaması kuşağının kullanımı arasındaki fark, GenAI ile ilgili becerilerin kuşaklar arasında da tutarlı bir şekilde benimsenmesinin önemini vurguluyor.

Araştırma, iş dünyasının geleneksel kariyer ve iş yeri fikirlerinden giderek daha fazla uzaklaştığını da gösteriyor. Çalışanlar her ne kadar işverenlerini desteklemek için motive ve istekli olsalar da daha yüksek ücret, daha iyi refah ve kariyer olanakları, liderlik kalitesi ve uzaktan çalışma gibi konular açısından yeni fırsatları değerlendirdiklerini belirtiyor.

Yetenek yarışını kazanmaya yönelik geleneksel stratejiler, temel yetenek akışıyla (yeteneği çekme ve elde tutma) baş edemezken, araştırmaya katılan tüm çalışanların yüzde 38'i gelecek 12 ay içinde işten ayrılmayı düşünebileceklerini belirtirken, bunların yüzde 26'sı mevcut sektörlerinde kalmak istediklerini, yüzde 25'i ise farklı bir sektöre geçmek istediklerini belirtiyor. Özellikle araştırmaya katılan Y kuşağının yüzde 40'ı işten ayrılmayı düşünürken, bebek patlaması kuşağının yalnızca yüzde 23'ü böyle düşünüyor.

İşten ayrılma isteği yüzde 4 arttı

Z kuşağı ve Y kuşağının işten ayrılma olasılığının bebek patlaması kuşağına göre 1,8 kat daha fazla olduğu görülürken, erkekler ise kadınlara göre 1,2 kat daha fazla işten ayrılmayı planlıyor. Aynı zamanda araştırma, çalışanların işten ayrılma isteğinin ekonomik belirsizliklere rağmen geçen seneye göre yüzde 4 arttığını belirtiyor.

Araştırma şirketlerin yetenek avantajı elde etmesinin önemini vurgularken bu durum, "yetenek sağlığı ve akışı", "iş teknolojisi ve GenAI", "çalışan ödüllendirme yöntemleri", "öğrenme, beceriler ve kariyer yolları", "şirket kültürü ve çalışma alanları" olmak üzere 5 faktör üzerinden ölçülüyor.

Yetenek avantajına sahip şirketlerin son iki yılda üretkenliklerinin önemli ölçüde arttığını söyleme olasılığı yaklaşık 7 kat, mevcut ekonomik koşullarda önemli ölçüde yüksek performans gösterdiklerini söyleme olasılığı ise yaklaşık 6 kat daha fazla. Ancak, ankete katılan işverenlerin sadece yüzde 32'sinin yetenek avantajı elde edebilmek için stratejik becerilere sahip olduğu görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı ve İş Gücü Danışmanlığı Lideri Ersin Yıldırım, GenAI teknolojisinin benimsenme hızının, şirketlerin her alanda olduğu gibi yetenek yönetiminde de çevik olmasını ve buna yönelik çeşitli stratejiler geliştirmesini zorunlu kıldığını belirtti.

Yıldırım, bu doğrultuda, GenAI'ı en etkin şekilde kullanan işverenlerin, en iyi yetenekler için en cazip yerler arasında olma fırsatı yakaladığını vurgulayarak, "Şirketlerin yetenek avantajı elde etmelerinde temel bir belirleyici faktör olan Gen AI teknolojisinin yanı sıra şirket kültürü, çalışan ödüllendirme yöntemleri, beceriler, eğitimler ve kariyer yolları gibi iş gücü alanlarında stratejilerinin geliştirilmesi şirketlerin yetenek avantajı elde etmelerinde büyük önem taşıyor. EY Work Reimagined 2024 Araştırması'na göre, yetenek avantajına sahip şirketlerin ise verimlilik ve yüksek performans göstergelerinde öne çıkma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya koyuluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GenAI Kullanımı Artıyor, İşten Ayrılma İsteği Yükseliyor - Son Dakika

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