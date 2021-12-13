Genç CEO kimsenin tercih etmediği bireyleri iş hayatına kazandırdı

Diyarbakırlı genç CEO, birçok ilde 37 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan Hacıbaba Pastanelerinde 800 personelin istihdamını sağlarken, dezavantajlı bireyleri de hayata kazandırıyor.

Türkiye'nin birçok ilinde 37 yıla aşkın bir süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastanelerinin genç Ceo'su, 800 personelin istihdamını sağlayarak adından söz ettiriyor. Genç CEO, kimsenin tercih etmediği dezavantajlı bireyleri tercih ederek iş hayatına kazandırıp hayata tutunmalarını sağlıyor.

Herkesin engelli adayı olduğunu hatırlatan genç CEO Ömer Elaldı, dezavantajlı bireyler için elinden gelen her şeyi yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini vurguladı. Onlara yaptığı artı bir şey olmadığını söyleyen Elaldı, "Kendimizi onlardan ayrı görmüyoruz. Fiziksel engelli olanlar var, zihinsel engelli olanlar var, onların kendi alanlarında yaptıkları çok çok daha güzel işler var. Biz, onları bu alanlarda değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bazı engelli kardeşlerimiz kendileri bile kendilerinden umutlarını kesmişlerdi. Ama çok şükür biz burada onlara iş imkanı sağlayarak kazanıyoruz, kazanmaya da devam edeceğiz. Allah'a şükür bugün işimiz rast gidiyorsa Allah katında onların çok çok büyük bir etkisi vardır. Bundan sonraki süreçte de engelli bireylerimize iş imkanı sunmaya devam edeceğiz. Bunun için çalışmaya da başladı. Yılbaşında engelli kadromuzu daha da geniş tutacağız" dedi.

"İşitme engelliyiz ama konuşanlarla eşit hakka sahibiz"

Tercüman eşliğinde konuşan işitme engelli Sümeyye Menteşe (21), daha önce çalışmadığı için sıkıldığını, gezemediğini, ailesine destek olamadığını ve kardeşlerine bakamadığını ifade etti. Ailesinden izin isteyerek iş başvurusunda bulunduğunu belirten Menteşe, "Tabi ki bunlardan geri dönüş alamadım. Ama en son buraya başvurduğum zaman geri dönüş oldu ve çok mutlu oldum. Başta inanamadım. İlk başladığım zaman çekindim. Beni içlerine kabul edecekler mi, nasıl bir ortama gireceğimi bilmiyordum. Ama bir iki hafta sonra ortamı çok beğendim. Arkadaşlarım bana destek oldu. Burada çalıştığıma çok memnunum. İlk görüşmemizi Ömer Beyle yaptık. Kendisiyle görüştüğümüz zaman çok iyi elektrik aldım. Bizi işe aldıktan sonrada sürekli destekledi. Çalıştıktan sonra aileme destek verebiliyorum. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. En önemlisi gezebiliyorum rahat ve özgürce. Çünkü kazandığım parayla birikim yapıyorum aynı zamanda. Biz, işitme engelliyiz ama konuşanlarla eşit hakka sahibiz, en önemlisi bu. Burada bunu öğrendik" diye konuştu.

Sakine Yıldırım ise (24) ailesine destek olamadığı için üzüldüğünü kaydederek, "Birçok yere başvurdum ama işe alınmadım. 3 sene boyunca yılmadan başvurularımı yaptım. Tabi ki evde eskisi gibi oturmuyorum. Sosyalleştim, ailemle ilgileniyorum. Aileme zaman ayırıyorum. Ama daha mutlu bir şekilde" şeklinde konuştu.

Fiziksel engelli Sezgin Önen (21), daha önce engelinden dolayı hiçbir yerde çalışamadığını, hiç kimse işe almadığını dile getirdi. Önen, "Ömer Beyle tanıştım ve Ömer sayesinde şu anda ustayım. Hayatımda çok güzel bir değişim oldu. Çekingenliğimden dolayı insan içine çıkamıyordum. Şu an insanlar içine çıkabiliyorum, özgüvenim var. Bunun için de Ömer Bey'e teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR