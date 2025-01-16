Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Ekonomi

İşte Biden\'a \'Bu şaka mı?\' dedirten soru

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Stüdyoya market alışverişiyle gelen Şahindur, yüksek fiyatlara dikkat çekerken, erken seçim ve asgari ücret zammı gibi konularda çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BİR AİLENİN MARKET ALIŞVERİŞİ 2994 TL TUTUYOR"

Burçin Şahindur, market alışverişiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alışverişin sadece temel gıdaları kapsadığını vurgulayan Şahindur, "Market fişimdeki toplam tutar 2994 TL. Bu fiyatlar bir ailenin geçimini imkânsız hâle getiriyor" dedi. Alışveriş fişini gören sunucu Melis Yaşar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEMMUZA KALMAMALI"

Şahindur, asgari ücret zammı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Madem temmuz ayında zam yapabiliyorlar, neden şimdi yapmıyorlar? Eğer seçim olmazsa temmuz ayında zam da yapmazlar. Halkın alım gücü tükenmiş durumda" diyerek hükümete çağrıda bulundu.

"ÜRETİM POLİTİKASINA GEÇİLMELİ"

Ekonomik sorunlara değinen Şahindur, Türkiye'nin acilen üretim politikalarına yönelmesi gerektiğini belirtti. "Ülkenin kalkınması için tüketim yerine üretim odaklı bir ekonomi politikası benimsenmelidir" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN SÜRECİ SEÇİM TEZGAHI"

Şahindur, Öcalan süreciyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bu süreç tamamen bir seçim tezgahıdır. Biz bu sürece hiçbir şekilde destek vermiyoruz. Öcalan'ın kullandığı 'Türkiyeli' ifadesini de kabul etmiyoruz" dedi.

"CHP'YE KARŞI SİYASİ SUİKAST YAPILIYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan Şahindur, "CHP'ye karşı bir siyasi suikast yapılıyor. Hedefleri açıkça Ekrem İmamoğlu'dur" diyerek parti içerisindeki durumun ciddi bir problem olduğunu ifade etti.