GençBizzTech 2026 Finalistleri Belli Oldu

06.05.2026 01:53
10 lise girişimi Türkiye finalinde projelerini sunacak. Kazanan Avrupa festivaline katılacak.

TÜRKİYE İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen GençBizzTech 2026'da finale çıkacak 10 lise girişimi belli oldu.

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenen GençBizzTech 2026 Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programında final heyecanı başlıyor. Ülke genelindeki devlet fen liselerinden programa katılan yüzlerce ekip arasından seçilen 10 liseli genç girişim takımı, projelerini Türkiye finalinde jüri karşısında sunmaya hazırlanıyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMLER GELİŞTİRME HEDEFİ

Öğrenciler; yaratıcılık ve problem çözme yetkinliklerinin gelişmesi, bilim ve teknoloji odaklı girişimler geliştirmeleri hedefiyle yürütülen program kapsamında girişimcilik, yapay zeka, teknoloji ve iş modeli geliştirme alanlarında kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti. Ekipler, eğitimlerin ardından projelerini geliştirerek değerlendirme sürecine katıldı ve Türkiye finalinde yer alacak 10 ekip belirlendi.

FARKLA ALANLARDA ÇÖZÜM ÜRETEN PROJELER

Tarım, sağlık, eğitim, lojistik, afet teknolojileri gibi farklı alanlarda çözümler sunan GençBizzTech 2026 finalistleri şunlar:

Ordu'dan AGROGEN takımı, uydu verileri ve yapay zeka ile çiftçilere en karlı üretim kararlarını sunan bir tarım destek sistemi geliştirdi.

Samsun'dan SHIFT takımı, bitkilerin su ihtiyacını analiz ederek sulama süreçlerini optimize eden akıllı bir çözüm sunuyor.

Sakarya'dan NEXTECH takımı, lojistik sektöründe sürücü güvenliği ve filo yönetimini tek bir sistemde birleştiren bir platform geliştirdi.

Gaziantep'ten Quantum AI takımı, girişimlerin finansal sürdürülebilirliğini analiz eden yeni nesil bir değerleme modeli üzerinde çalışıyor.

Kütahya'dan HIGGS takımı, göz damlası kullanımını kolaylaştıran bir medikal cihaz tasarladı.

Mersin'den VitaSense takımı, hastaların hareket verilerini izleyerek riskleri tespit eden sensör tabanlı bir sağlık çözümü sunuyor.

Konya'dan Virtual Biopsy takımı, yapay zeka ile cilt lezyonlarını analiz ederek erken teşhise katkı sağlayan bir platform geliştirdi.

Balıkesir'den Laboratuv-AR takımı, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle fen deneylerini dijital ortama taşıyor.

Antalya'dan NOVA takımı, deprem sonrası hızlı analiz yapılmasını sağlayan otonom enkaz tarama sistemi tasarladı.

İzmir'den BrainTech takımı, beyin cerrahisi öncesinde kritik bölgeleri haritalayan yapay zeka destekli bir çözüm üzerinde çalışıyor.

ULUSLARARASI SAHNEYE AÇILAN BİR FIRSAT

9 Mayıs'ta gerçekleşecek Türkiye finalinde ekipler, er, projelerini jüriye sunarak dereceye girmek için yarışacak. Birinci olan ekip, Letonya'da düzenlenecek Avrupa'nın en büyük girişimcilik festivali olan GEN-E 2026'ya katılma hakkı kazanacak. Finalist ekipler, aynı zamanda uluslararası platformda projelerini tanıtma fırsatı elde edecek.

Kaynak: DHA

