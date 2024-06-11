İş Bankası ve GBEV GençBizzTech Projesi\'nin final törenini düzenledi

Ekonomi

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) tarafından hayata geçirilen GençBizzTech Projesi'nin final töreni düzenlendi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası ve GBEV'in, fen liselerinde eğitim gören öğrencilerin teknoloji ve bilim odaklı girişimler geliştirmelerine imkan tanımak, yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini artırmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği GençBizzTech Projesi, düzenlenen final töreni ile sona erdi.

Programa 28 ildeki 49 fen lisesinden 352 girişim takımı 4 haftalık bir eğitime katıldı. Bu süreçte öğrencilerle yapay zeka teknolojileriyle içerik oluşturma, veri analizi, kodlama ve uygulama geliştirme eğitimlerinin yanı sıra bilim ve teknoloji temelli iş fikri geliştirme yöntemleri, finansal okuryazarlık ve girişimcilik alanlarında çevrim içi eğitimler paylaşıldı.

Bu yıl ilk defa düzenlenen GençBizzTech Projesi'nin Türkiye Finali'nde 352 takım arasından 5 takım finale kaldı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda en iyi proje olarak seçilen Edutech, teknoloji alanında özel olarak tasarlanmış deneyim ve eğitim odaklı programa katılım ödülü kazandı.

GençBizzTech Program finaline kalan tüm takımlar da bir yıl süresince çevrim içi teknoloji eğitimlerine erişim hakkı kazandı.

Genç girişimlerin odağında insan var

Gençlerin geliştirdiği projelerde deprem ve özel eğitim alan öğrencilere yönelik girişimler dikkati çekti. Geliştirilen projeler arasında finale kalan takımlar ve projeleri şu şekilde:

" Adıyaman'dan katılan Atechna takımı, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların öğrenme süreçlerine destek olmak amacıyla, yapay zeka ile güçlendirilmiş ve özelleştirilmiş eğitim materyalleri sunan bir mobil uygulama geliştirdi.

Antalya'dan Çizgi Tasarım takımı, engelli bireylerin iş yeri ve toplu yaşam alanlarında daha iyi hizmet almasını sağlamak üzere görüntüleri metne ve metinleri ses dönüştüren, Türk İşaret Dili Sözlüğü uzantısıyla işaret dili hareketlerine çeviri yapan bir yazılım oluşturdu.

Tokat'tan Genç Beyinler takımı, tatil planlama sürecini dönüştüren yenilikçi bir platform oluşturdu. Yapay zeka destekli algoritmalarla kişiselleştirilmiş tatil önerileri sunmak ve çeşitli etkinliklerle tatil deneyimini zenginleştirmek amaçlanıyor.

Balıkesir'den Edutech, geliştirdiği çizim robotuyla özel eğitim öğrencilerinin derslerde daha etkili öğrenmelerini sağlamayı hedefliyor. Mobil uygulama ve robotik aracın birlikte kullanılmasıyla öğrenme deneyiminin artırılması amaçlanıyor.

Balıkesir'den Simuzel takımı, uygun maliyetle herkesin 15 dakikada katılabileceği etkili deprem eğitimleri sunmayı amaçlıyor. 25 metrekarelik simülasyon odalarının, deprem simülasyon cihazlarıyla donatılmasıyla 4 aşamalı eğitimler verilebiliyor."