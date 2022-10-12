Genel Müdür Akca: "Simav Örenli Barajı'ndan 4 bin 830 dekar tarım arazisi sulanacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Genel Müdür Akca: "Simav Örenli Barajı'ndan 4 bin 830 dekar tarım arazisi sulanacak"

12.10.2022 14:26
Genel Müdür Akca: "Simav Örenli Barajı'ndan 4 bin 830 dekar tarım arazisi sulanacak"

Kütahya'nın Simav ilçesi Örenli Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, barajın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 4 bin 830 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti.

Kütahya'nın Simav ilçesi Örenli Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, barajın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 4 bin 830 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti.

Yaptığı açıklamada, Kütahya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çeken DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca," Simav Örenli Barajında ulaşım yolları kazı dolgu imalatları, içme suyu deplasesi, dipsavak imalatları, gövde enjeksiyonları, gövde sıyırma kazısı ve tersip bendi imalatları tamamlanmıştır. Gövde dolgusu ve dolusavak kazı imalatları devam etmekte olup kalan gövde dolgu ve dolusavak imalatlarının tamamlanarak 2022 yılı içinde su tutulması planlanmaktadır. Temelden yüksekliği 42 metre ve su depolama kapasitesi 740 bin metreküp olan Kütahya Simav Örenli Barajının tamamlanması ile 2022 yılı birim fiyatları ile dekar başına 4 bin 500 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 21 Milyon 735 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir' dedi.

Genel Müdür Akca," Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya ekonomi haberleri... Kütahya Ticaret Borsası Kütahya ekonomi haberleri... Kütahya Ticaret Borsası Son dakika haberleri! KAMYON, İŞÇİ SERVİSİYLE ÇARPIŞTI 2 YARALI Son dakika haberleri! KAMYON, İŞÇİ SERVİSİYLE ÇARPIŞTI 2 YARALI
Kaynak: İHA

Lütfi Akca, Kütahya, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genel Müdür Akca: 'Simav Örenli Barajı'ndan 4 bin 830 dekar tarım arazisi sulanacak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:53 Bulgarlar Edirne'den sonra Kırklareli'ne de akın etti
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:22 5 ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise içini döktü: Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum, bu bana güç veriyor
15:07 Kabin memurunun parmağını ısırıp etrafa saldıran yolcu THY uçağına acil iniş yaptırdı
15:03 "Onunla olan kan bağımızı kabul etmiyoruz" paylaşımına Mehmet Ali Çelebi'den sert tepki
14:55 Türkiye'yi 63 yıldır bekleten AB'den balkan ülkesi için yeni karar
14:42 İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
14:39 Ankara'da AK Partili üyelerin önergesiyle suya yüzde 50 indirim gelmişti! ABB'den vatandaşa, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" SMS'i
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 16:07:07. #1.11#
SON DAKİKA: Genel Müdür Akca: "Simav Örenli Barajı'ndan 4 bin 830 dekar tarım arazisi sulanacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement