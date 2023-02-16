Gelir İdaresi Başkanlığı: Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir - Son Dakika
Üye Girişi

Gelir İdaresi Başkanlığı: Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir

16.02.2023 12:44
Gelir İdaresi Başkanlığı: Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir

GELİR İdaresi Başkanlığı, deprem bölgesine yapılan nakdi yardımlara ilişkin, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir.

GELİR İdaresi Başkanlığı, deprem bölgesine yapılan nakdi yardımlara ilişkin, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir. Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır" açıklamasını yaptı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğü belirtilerek, "Sosyal medyada, yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği görülmektedir. Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanması gerekli görülmüştür. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkanı vermektedir. Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır. Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur. Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse; 100 bin TL kazancı olan bir kurum 20 bin TL AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20 bin TL'yi indirecektir. Kalan 80 bin TL üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4 bin TL'dir" denildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Yardım gecesi sonrası ortaya atılan 'Bağışlar vergiden düşülecek' iddiasına Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yanıt Yardım gecesi sonrası ortaya atılan 'Bağışlar vergiden düşülecek' iddiasına Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yanıt Bakan Özer'den deprem bölgesindeki öğretmenlere teşekkür Bakan Özer'den deprem bölgesindeki öğretmenlere teşekkür GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı Açıklaması GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı Açıklaması

Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı: Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı
13:09 İnşaat Mühendisleri Odası, deprem raporunu yayınladı! İşte büyük yıkımın 3 nedeni
15:24 10 ili vuran depremin ilk anları polis telsizinde: Dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor efendim
15:07 Hollanda'daki yardım gecesinde Neşet Ertaş türküsü okuyan Karsu, herkesi gözyaşlarına boğdu
14:43 Kendini depremzede olarak tanıtarak topladığı yardım malzemelerini iş yerinde satan kişi tutuklandı
14:52 Depremzedeleri isyan ettiren fırsatçılık! Ankara'daki evlerin fiyatlarını iki katına çıkarttılar
14:43 Enkaz altındaki futbolcu Atsu'nun menajerinden Hatay BB Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki: Bir kişiyi bile aramadın
14:41 Jorge Jesus bağrına bastı! Fenerbahçeli depremzedenin hayali gerçek oldu
14:20 Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın'ın yürek sızlatan paylaşım: Babalarından önce ölmemeli çocuklar
12:25 Yardım gecesi sonrası ortaya atılan "Bağışlar vergiden düşülecek" iddiasına Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2023 16:06:42. #1.12#
SON DAKİKA: Gelir İdaresi Başkanlığı: Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement