Gıda Fiyatları Haziranda Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Gıda Fiyatları Haziranda Yükseldi

04.07.2025 12:53
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FAO, haziranda gıda fiyatlarının %0,5 arttığını ve tahıl üretiminde rekor beklentisi olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının haziranda et, süt ve bitkisel yağ fiyatlarının yükselmesiyle yüzde 0,5 artış gösterdiğini bildirdi.

FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi haziran ayı sonuçlarını yayımladı.

Buna göre endeks, haziranda önceki aydaki seviyesine göre yüzde 0,5 artarak 128 puan oldu.

Bu artışta, et, süt ve bitkisel yağ fiyatlarının yükselişi etkili oldu ancak fiyatlar Mart 2022'deki rekor seviyenin oldukça altında kalmaya devam etti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, palm, soya ve kanola yağlarındaki fiyat artışlarıyla haziranda aylık bazda yüzde 2,3 yükseldi. Uluslararası palm yağı fiyatları güçlü küresel talep nedeniyle yüzde 5, soya yağı fiyatları da Brezilya ve ABD'de biyoyakıt talebinin artacağı beklentisiyle yükseldi.

Tereyağı fiyatları rekor seviyeye ulaştı

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de söz konusu dönemde yüzde 0,5 arttı. Okyanusya ve Avrupa Birliği'ndeki kısıtlı arz ve Asya'daki güçlü talebin sürmesiyle tereyağı fiyatları rekor seviyeyi gördü. Peynir fiyatları üst üste üçüncü ayda artış gösterdi.

Et Fiyat Endeksi de haziranda yüzde 2,1 yükselerek yeni rekor seviyeye ulaştı. Kümes hayvanı eti fiyatları hariç diğer türlerin fiyatlarında bu dönemde artış görüldü.

Tahıl Fiyat Endeksi, haziranda önceki aya göre yüzde 1,5 geriledi. Arjantin ve Brezilya'daki arz bolluğu dünya mısır fiyatlarının üst üste ikinci ayda keskin şekilde düşmesini sağlarken, darı, arpa ve pirinç fiyatları da azaldı. Buna karşılık Avrupa Birliği, Rusya ve ABD'deki hava koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle buğday fiyatları artış gösterdi.

Şeker Fiyat Endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 5,2 geriledi ve düşüş eğilimini üst üste dördüncü aya taşıdı. Böylece Şeker Fiyat Endeksi, Nisan 2021'den beri en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşte, Brezilya, Hindistan ve Tayland'da şeker üretimine yönelik görünümün iyileşmesi etkili oldu.

Küresel tahıl üretiminde rekor beklentisi

FAO, aynı zamanda Tahıl Arz ve Talep Analizi'ni yayımladı. Buna göre, küresel tahıl üretiminin bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 milyar 925 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu rakam, 2024'teki üretimin yüzde 2,3 üzerinde bir seviyeyi işaret ediyor.

Buğday, mısır ve pirinç üretimindeki iyileşme beklentilerinin, tahıl üretimine olumlu yansıması bekleniyor ancak bazı önemli üretim bölgelerinde beklenen sıcak ve kurak hava koşullarının özellikle mısırda verim potansiyelini etkileyebileceği öngörülüyor.

Buğday üretiminin, Hindistan ve Pakistan'da beklenenden daha yüksek verimle 805,3 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Küresel pirinç üretiminin ise 2025-2026 sezonunda Hindistan, Bangladeş, Pakistan ve Vietnam'daki üretim artışı beklentisiyle 555,6 milyon tonla rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

Küresel tahıl tüketiminin ise 2025-2026 döneminde 2 milyar 900 milyon tonu bulacağı hesaplanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gıda Fiyatları Haziranda Yükseldi - Son Dakika

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