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Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi - Son Dakika

Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi

27.12.2021 11:52
Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi

Türk-İş araştırmasına göre gıda fiyatları, kasım ayında aylık yüzde 25,75, yıllık yüzde 54,96 arttı. Açlık sınırı 4.013 TL, yoksulluk sınırı ise 13.072 liraya yükseldi.

Gıda enflasyonu açısından öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen Türk-İş gıda endeksi aralık ayında rekor artış kaydetti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının aralık ayına ilişkin sonuçları açıklandı. Buna göre Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonu, aralık ayında aylık bazda yüzde 25,75, yıllık bazda yüzde 54,96 ile rekor hızda yükseldi. Gıda fiyatlarındaki yükseliş kasım ayında aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda yüzde 26,82 olarak açıklanmıştı.

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.013,26 TL'ye yükseldi.

MUTFAK HARCAMASI GEÇEN YA GÖRE 822 TL ARTTI

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 13.072,51 TL'ye, bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 4.926,94 TL'ye çıktı. Dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması (mutfak masrafı) geçen aya göre 822 TL arttı. Sadece aylık toplam harcama tutarındaki artış ise 2.677 TL olarak gerçekleşti. Yıllık artış mutfak harcamasında 1.423 TL ve toplam harcama olarak 4.636 TL oldu.

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Enflasyon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi - Son Dakika
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