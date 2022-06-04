Gıda krizinin yaşandığı iddiasına Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yanıt verdi: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız - Son Dakika
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Gıda krizinin yaşandığı iddiasına Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yanıt verdi: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız

04.06.2022 13:36

Rusya-Ukrayna savaşının küresel buğday ihracatında yaklaşık yüzde 30 pay sahibi olan iki ülkeyi derinden etkiledi. Bu durum dünyanın gıda krizine doğru sürüklendiği tehlikesini gündeme getirdi. Konuyla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ise bu yıl buğday rekoltesi beklentilerinin 19,5 milyon ton olduğunu belirterek, "Buğdayda bu sene olumsuzluk yaşamayacağız." ifadesine yer verdi.

Rusya- Ukrayna arasında 100 gündür devam eden savaş, küresel buğday ihracatında yaklaşık yüzde 30 pay sahibi olan iki ülkeyi derinden etkiledi. Ülkelerin savaş halinde olmasıyla patlak veren küresel gıda tedariki krizi ise dünyayı bekleyen bir tehlike olarak değerlendiriliyor.

BAKAN, BUĞDAY TARLASINA GİTTİ

Özellikle buğday konusunda sıkıntıların yaşanacağı iddia edilirken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde buğday tarlasında Bakanlık uzmanlarından süneyle mücadele konusunda bilgi aldı. Kirişci, domates tarlasında da çiftçilerle çapa yapıp sohbet etti.

Buğday tarlasında açıklamalarda bulunan Kirişci, süne mücadelesinde yerinde inceleme yapan meslektaşlarına müteşekkir olduğunu söyledi. Kirişci, "Çünkü süne mahsule zarar verme konusunda tabir yerindeyse en mahir zararlı. Bununla çok sıkı mücadele etmemiz gerekiyor. Asla bu konuda taviz vermememiz gerekiyor. Kardeşlerimiz de ilaçlama gerekiyor mu gerekmiyor mu, ilaçlamayla ilgili düzeye gelmiş mi, bunun kararını veriyorlar." diye konuştu.

"BUĞDAY REKOLTESİNSE 19,5 MİLYON TON BEKLENTİMİZ VAR"

Buğday tarlasında verimi de inceleyen Kirişci, "Verimin ne olduğunu tarladan şu an çok net görüyorsunuz. Buğday rekoltesinde bu sene Bakanlık olarak 19,5 milyon ton beklentimiz var." dedi. Kirişci, bazı düşünce kuruluşları ve bu işe kafa yoranların beklentisinin ise 20 milyon ton olduğuna işaret ederek, "Peki bu ne anlam ifade ediyor, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yeterli bir üretim." ifadesini kullandı.

"BU SENE OLUMSUZLUK YAŞAMAYACAĞIZ"

"Bir de Türkiye'nin işleme rejimi adı altında, makarna, bulgur gibi ürünler için dışardan ithal edilip üretimde kullanılıp daha sonra bunların ürün olarak dışarıya ihracı noktası var, onlar ayrıdır." diyen Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı: "Bahsetmiş olduğumuz 19,5 milyon ton buğday tamamıyla bizim kendi iç ihtiyaçlarımız içindir, bunun içinde un var, makarna var, bulgur var. Ülke olarak aldığımız yağışlarla hem de üreticilerimizin büyük gayretleriyle Allah'ın izniyle bu sene olumsuzluk yaşamayacağız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gıda krizinin yaşandığı iddiasına Tarım ve Orman Bakanı Kirişci yanıt verdi: Bu sene olumsuzluk yaşamayacağız - Son Dakika

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