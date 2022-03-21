Gilead Hayat Bulan Fikirler 2022 başvuruları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gilead Hayat Bulan Fikirler 2022 başvuruları başladı

21.03.2022 13:02
Gilead Hayat Bulan Fikirler 2022 başvuruları başladı

Gilead'ın Türkiye'de 2013 yılında başlattığı, bu yıl 9'uncu kez yapılacak olan proje destek programı "Hayat Bulan Fikirler" için başvuru dönemi başladı.

Gilead'ın Türkiye'de 2013 yılında başlattığı, bu yıl 9'uncu kez yapılacak olan proje destek programı "Hayat Bulan Fikirler" için başvuru dönemi başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çığır açan tedavilerle hastaların hayatlarını değiştirmeyi amaçlayan Gilead, Türkiye'de de bu yolda öncülük ederek Hayat Bulan Fikirler programı ile Türkiye'deki araştırmacıların ve sivil toplum kuruluşlarının yenilikçi fikirlerinin hayata geçmesine destek oluyor.

Bu çerçevede "Gilead ile Hayat Bulan Fikirler" programı, Türkiye'de viral hepatitler, HIV, sistemik mantar enfeksiyonları, onkoloji ve hematolojik maligniteler alanlarında hastalıkların taranmasını, teşhis edilmesini, uygun tedavilere daha iyi koşullarda ulaşımı sağlamaya yönelik en iyi uygulamaları ve yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini, yayılmasını 9 yıldır karşılıksız destekliyor.

Gilead'ın Türkiye'de 2013 yılında başlattığı, bu yıl 9'uncu kez yapılacak olan proje destek programı için başvuru dönemi başlarken, programın 2022 yılı için karşılıksız destek tutarları, bilimsel projeler için 450 bin TL, sosyal projeler için 250 bin TL olmak üzere toplam 700 bin TL olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Türkiye Medikal Direktörü Dr. Serhan Sevgi, "Son 2 yıldır içinde bulunduğumuz pandemi bize araştırma ve geliştirmenin bilimin kalbi olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnanıyoruz ki desteklenen her iyi fikir hayat değiştirir. Bu yüzden bilimsel ve sosyal projelere de verdiğimiz destek ile hastaların hayatlarını değiştirmek için çalışıyoruz. Türkiye'deki Hayat Bulan Fikirler destek programı gibi diğer ülkelere de örnek olabilmiş bir programın içinde olmak büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Başvurular 5 Haziran 2022'ye kadar yapılabilecek

Projeleriyle yer almak isteyen adaylar, 5 Haziran 2022'ye kadar programın internet sitesi www.hayatbulanfikirler.com üzerinden başvurularını yapabilecek.

Bağımsız jüri üyelerinden oluşan değerlendirme kurulu, 24 Haziran 2022'de projeleri değerlendirecek ve 19 Ekim 2022'de düzenlenecek törende ödüller sahiplerini bulacak.

Verilen bilgiye göre Gilead, bugüne kadar HIV, hepatit B, hepatit C, hematoloji, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları gibi alanlarda 45'i bilimsel, 19'u sosyal olmak üzere, toplam 64 projeye 860 bin dolar tutarında destek sağladı.

YORUMLAR
500
Kadın girişimcilere 29,5 milyon euroluk 'kadın istihdamı' desteği verilecek Kadın girişimcilere 29,5 milyon euroluk 'kadın istihdamı' desteği verilecek Doku kumaş tasarım yarışması için start verdi Doku kumaş tasarım yarışması için start verdi

Türk Lirası, Türkiye, Mantar, HIV, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gilead Hayat Bulan Fikirler 2022 başvuruları başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:16:08. #1.11#
SON DAKİKA: Gilead Hayat Bulan Fikirler 2022 başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement