Gilead Hayat Bulan Fikirler 2022 başvuruları başladı - Son Dakika

Gilead'ın Türkiye'de 2013 yılında başlattığı, bu yıl 9'uncu kez yapılacak olan proje destek programı "Hayat Bulan Fikirler" için başvuru dönemi başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çığır açan tedavilerle hastaların hayatlarını değiştirmeyi amaçlayan Gilead, Türkiye'de de bu yolda öncülük ederek Hayat Bulan Fikirler programı ile Türkiye'deki araştırmacıların ve sivil toplum kuruluşlarının yenilikçi fikirlerinin hayata geçmesine destek oluyor.

Bu çerçevede "Gilead ile Hayat Bulan Fikirler" programı, Türkiye'de viral hepatitler, HIV, sistemik mantar enfeksiyonları, onkoloji ve hematolojik maligniteler alanlarında hastalıkların taranmasını, teşhis edilmesini, uygun tedavilere daha iyi koşullarda ulaşımı sağlamaya yönelik en iyi uygulamaları ve yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini, yayılmasını 9 yıldır karşılıksız destekliyor.

Gilead'ın Türkiye'de 2013 yılında başlattığı, bu yıl 9'uncu kez yapılacak olan proje destek programı için başvuru dönemi başlarken, programın 2022 yılı için karşılıksız destek tutarları, bilimsel projeler için 450 bin TL, sosyal projeler için 250 bin TL olmak üzere toplam 700 bin TL olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Türkiye Medikal Direktörü Dr. Serhan Sevgi, "Son 2 yıldır içinde bulunduğumuz pandemi bize araştırma ve geliştirmenin bilimin kalbi olduğunu bir kez daha kanıtladı. İnanıyoruz ki desteklenen her iyi fikir hayat değiştirir. Bu yüzden bilimsel ve sosyal projelere de verdiğimiz destek ile hastaların hayatlarını değiştirmek için çalışıyoruz. Türkiye'deki Hayat Bulan Fikirler destek programı gibi diğer ülkelere de örnek olabilmiş bir programın içinde olmak büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

Başvurular 5 Haziran 2022'ye kadar yapılabilecek

Projeleriyle yer almak isteyen adaylar, 5 Haziran 2022'ye kadar programın internet sitesi www.hayatbulanfikirler.com üzerinden başvurularını yapabilecek.

Bağımsız jüri üyelerinden oluşan değerlendirme kurulu, 24 Haziran 2022'de projeleri değerlendirecek ve 19 Ekim 2022'de düzenlenecek törende ödüller sahiplerini bulacak.

Verilen bilgiye göre Gilead, bugüne kadar HIV, hepatit B, hepatit C, hematoloji, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları gibi alanlarda 45'i bilimsel, 19'u sosyal olmak üzere, toplam 64 projeye 860 bin dolar tutarında destek sağladı.