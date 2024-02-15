Giresun\'da faaliyetleri men edilen holding, Gümüşhane\'de işletme ruhsatı aldı

Ekonomi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Yıldızlar Holding'e ait Nesko Maden'in işlettiği maden ocağının 18 Kasım 2021 tarihinde atık havuzu yıkıldı. Burada toplanan kimyasal maddeler, çevreye yayıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şirkete 12 milyon 71 bin 949 TL ceza keserek, şirketi faaliyetten men ettiğini duyurdu. Fakat daha sonra söz konusu şirketin süresiz men edilmediği, aynı alanda çalışmalarına devam ettiği ortaya çıktı. Üç yıl önceki maden faciasından ders çıkarılmazken aynı holdinge bağlı şirket, Gümüşhane'de altın madeni kurmak için kolları sıvadı.

FELAKETTEN BİR YIL SONRA YENİ RUHSAT VERİLDİ

Birgün gazetesinde yer alan habere göre; Yıldızlar SSS Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız adına söz konusu maden ocağını kurmak için 12 Şubat'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlayan maden ocağının, Gümüşhane'nin Kabaköy Köyü'nde bin 665 hektarlık alana kurulması planlanıyor. "Orman alanı" içerisinde kalan bölgedeki maden ocağı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 21 Haziran 2022'de "işletme ruhsatı" verildiği aktarılıyor.

YERLEŞİM YERİNE 350 METRE UZAKLIKTA

Maden ocağının kurulmak istendiği bölge, Gümüşhane merkezine 20 kilometre mesafede. Alanın yaklaşık 630 metre yakınında Kabaköy Köyü Arzular Mahallesi bulunuyor. En yakın ev ise 350 metre uzaklıkta. Ayrıca ocağın açılmak istendiği alanın 450 metre yakınında "Öre Deresi", 650 metre uzaklığında da "Arap Deresi" bulunuyor.

TONLARCA ÜRETİM YAPILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

"Kapalı ocak işletmeciliği" verilen yöntemle üretimin yapılması öngörülen bölgede altın, gümüş, kurşun ve çinko madenlerinin çıkarılması planlanıyor. Kurulacak maden ocağında yılda tonlarca üretim yapılması öngörülüyor. Elde edilecek madenin Gümüşhane'nin Karamustafa Köyü'nde bulunan ve yine aynı şirkete ait olan Yıldız Bakır A.Ş. tarafından işletilen "zenginleştirme tesisi"ne gönderileceği ifade ediliyor. Elde edilecek madenlerinin satışının yapılıp ülke ekonomisine katkıda bulunulacağı kaydediliyor. Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, Hazine'ye ait arazide kurulması planlanan madende günde 24 saat, üç vardiya şeklinde çalışılacak. Günlük üretim miktarı bin ton 497 kilogram olarak bildirilirken dinamitli patlatmaların da yapılacağı da kaydediliyor.

YÖRE HALKINA "İSTİHDAM" SÖZÜ

Proje tanıtım dosyasında, "İşletmede çalışacak olan işçilerin bir kısmı, yöre halkından istihdam edilecektir. Az da olsa bir istihdam sağlanarak yöre ekonomisine katkı sağlanabilecektir" deniyor.

"HEYELAN OLMAYACAK"

Burada 30 kişinin çalışacağı aktarılırken madenin denetimini yapan "teknik nezaretçi" sayısı ise yalnızca "bir" olarak ifade ediliyor. Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, atıkların heyelan, erozyon gibi olumsuz durumlar ile karşılaşılmayacak şekilde depolanacağı iddia ediliyor.