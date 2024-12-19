Giresun\'da Kasım\'da 769 Konut Satıldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Giresun'da Kasım ayında 769 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Giresun'da Kasım ayında 769 konut satıldı. Satış şeklinde göre bu satışların 81'i ipotekli satışlar, 688'ini diğer satışlar oluşturdu. Satış durumuna göre ise Kasım ayında satılan konutların 329'u ilk elden 440'ı ikinci elden satıldı.

Yılın ilk 11 ayında Giresun'da 6 bin 375 konut satıldı. Geçen yılın ilk 11 ayında ise 5 bin 819 konut satılırken 2024 yılında yüzde 9,55 oranında artış yaşandı. - GİRESUN