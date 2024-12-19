Giresun'da Kasım'da 769 Konut Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da Kasım'da 769 Konut Satıldı

Giresun\'da Kasım\'da 769 Konut Satıldı

TÜİK verilerine göre Giresun'da Kasım ayında 769 konut satışı gerçekleşti, yıllık artış %9,55.

19.12.2024 15:02
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Giresun'da Kasım ayında 769 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Giresun'da Kasım ayında 769 konut satıldı. Satış şeklinde göre bu satışların 81'i ipotekli satışlar, 688'ini diğer satışlar oluşturdu. Satış durumuna göre ise Kasım ayında satılan konutların 329'u ilk elden 440'ı ikinci elden satıldı.

Yılın ilk 11 ayında Giresun'da 6 bin 375 konut satıldı. Geçen yılın ilk 11 ayında ise 5 bin 819 konut satılırken 2024 yılında yüzde 9,55 oranında artış yaşandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Giresun'da Kasım'da 769 Konut Satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Kasım'da 769 Konut Satıldı - Son Dakika
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