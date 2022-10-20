Giresun ekonomi haberleri... Giresun Ziraat Odasından çiftçilere ÇKS uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun ekonomi haberleri... Giresun Ziraat Odasından çiftçilere ÇKS uyarısı

20.10.2022 14:29
Giresun ekonomi haberleri... Giresun Ziraat Odasından çiftçilere ÇKS uyarısı

Edinilen Giresun gelişmesine göre Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan'dan çiftçileri Çiftçi Kayıt Sistemlerini (ÇKS) güncellemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan'dan çiftçileri Çiftçi Kayıt Sistemlerini (ÇKS) güncellemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Çiftçi üye kayıtlarını güncellemeyen çiftçilerin pasif duruma düşeceği ve fındıkta alan bazlı gelir desteği, mazot ve gübre gibi desteklerden yararlanamayacaklarını kaydeden Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, son başvuruların 31 Aralık tarihi olduğunu hatırlattı.

Karan yaptığı açıklamada, "2023 üretim yılı ÇKS başvuruları başladı, 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir. Destekleme alabilmeniz için Ziraat Odası üyeliğiniz aktif olmalıdır. Yeni yayımlanan ÇKS yönetmeliğince e-devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Başvuru esnasında "Ziraat odasına kayıtlı aktif üyeyim" seçeneği işaretlenmektedir. Çiftçi eğer bağlı olduğu odaya başvurup çiftçiliğe devam ettiğini beyan etmez ve bilgilerini güncellemezse pasif duruma düşecektir. Pasif konuma düşenler destekleme alamayacaktır. Güncelleme yapmayan üyeler pasife çekilerek İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilecektir. Mağdur olmamanız için 31 Aralık 2022 öncesi odamıza gelerek bilgilerinizi güncelleyiniz. Ürününüz bol kazançlarınız bereketli olsun" diye konuştu.

2022 yılı için de 170 lira olacağını hatırlatan Karan, "2022 yılı için yapılacak olan desteklemelerin 20 Ekim 2022 tarihli resmi gazetede yayımlandı. 2009 yılından beri fındıkta alan bazlı gelir desteği adı altında üreticilere dönüm başına ödenen destek parası 2022 yılı için de 170 olarak ödenmesi kararlaştırıldı. 2014 Yılından beri ödenen miktar olan170 lira da kaldı. Fındıkta alan bazlı gelir desteği miktarı acilen arıtılarak, tarımsal girdi maliyeleri göz önünde bulundurularak, en 350-500 lira olması gerekir" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Giresun 3. sayfa: Giresun'da, hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Giresun 3. sayfa: Giresun'da, hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Giresun haberi... Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 3,5 yıllık görev süresini değerlendirdi Giresun haberi... Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, 3,5 yıllık görev süresini değerlendirdi Giresun haberi: Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, görevdeki 3,5 yılını değerlendirdi Giresun haberi: Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, görevdeki 3,5 yılını değerlendirdi

Giresun, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun ekonomi haberleri... Giresun Ziraat Odasından çiftçilere ÇKS uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
19:16 1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız
19:13 Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Valencia, "İsmimi kimse söylemiyor" deyip takma adını açıkladı
18:57 Göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti
18:51 Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin ödenmesini ön gören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
18:41 ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi
17:43 2023 bütçe teklifi Meclis'te! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 20:26:35. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun ekonomi haberleri... Giresun Ziraat Odasından çiftçilere ÇKS uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement