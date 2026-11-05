Giresun Ticaret Borsası 21 borsada 218 bin 19 ton fındık satıldığını açıkladı

Giresun Ticaret Borsası 21 borsada 218 bin 19 ton fındık satıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Ticaret Borsasının açıklamasına göre 2026 sezonunun iki aylık döneminde 21 ticaret borsasında 218 bin 19 ton yeni sezon fındık satıldı. En fazla işlem 43 bin 520 tonla Düzce/Bolu'da yapılırken bu kentleri 41 bin 677 tonla Ordu ve 29 bin 980 tonla Giresun izledi.
Ticaret borsalarında 2026 sezonunun iki aylık döneminde 218 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.
Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, söz konusu ayda borsalarda 218 bin 19 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.
En fazla işlem, 43 bin 520 tonla Düzce/ Bolu'da yapıldı. Bu kentleri 41 bin 677 tonla Ordu, 29 bin 980 tonla Giresun takip etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?