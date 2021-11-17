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Giresunspor'un Token arzı Bitexen'de başlıyor - Son Dakika

Giresunspor'un Token arzı Bitexen'de başlıyor

17.11.2021 13:28
Giresunspor'un Token arzı Bitexen'de başlıyor

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 17 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te Giresunspor'un GRS Token'ını arz edecek.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 17 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te Giresunspor'un GRS Token'ını arz edecek.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, GRS token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan taraftar token GRS Token'ın ön satışı, 9 ay kilitli ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen'de gerçekleştirilecek.

"FUTBOL VE KRİPTO DÜNYASINI BİRLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Giresunspor ile GRS Token'ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Giresunspor taraftarlarının ve Giresunspor Kulübü'nün taraftar token'lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz" dedi.


Giresunspor'un Token arzı Bitexen'de başlıyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Giresunspor'un Token arzı Bitexen'de başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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