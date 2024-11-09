Girişimci, Giresun'da Yazılımını Dünyaya Satıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Girişimci, Giresun'da Yazılımını Dünyaya Satıyor

Girişimci, Giresun\'da Yazılımını Dünyaya Satıyor

Ersin İnan, Giresun TEKNOPARK'ta geliştirdiği tüp bebek yazılımını 23 ülkede pazarlıyor.

09.11.2024 11:50
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Giresun'dan sağlık alanında geliştirdiği yazılımı dünyaya pazarlayan girişimci, TEKNOPARK imkanları ile çıtayı daha yukarıya taşıma hedefinde.

Yazılım mühendisi 44 yaşındaki Ersin İnan, Suudi Arabistan'da, tüp bebek merkezlerinin kullandığı bilgisayar yazılımı geliştirdi.

Ürünü firmalar aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Umman, Bosna Hersek, Katar ve Kuveyt'teki sağlık kuruluşlarına satan İnan, 4 yıl önce memleketi Giresun'a dönerek şirket kurdu.

Burada ivme yakalayan İnan, yazılım ürününü Nijerya, Gana, Etiyopya, Uganda, Somali gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Malezya'daki sağlık kuruluşlarına da pazarladı.

Firmasının markalaşma sürecine katkı ve ürünün versiyonunun geliştirilmesi için yaklaşık bir ay önce Giresun TEKNOPARK'ta yerini alan İnan, 4 kişiye de istihdam sağladı.

İnan, TEKNOPARK'ın vereceği katkı ile firmasının alanında dünyada söz sahibi olmasını amaçlıyor.

Ersin İnan, AA muhabirine, ağırlıklı olarak Orta Doğu olmak üzere 23 ülkeye yazılım sattıklarını söyledi.

Yurt dışında yaşarken her zaman Türkiye'ye dönme isteği olduğunu belirten İnan, "Uzun yıllar Suudi Arabistan'da yaşadım, tabii ülke hasreti bir noktadan sonra kaçınılmaz duruma geliyor. Şu anda işimize ülkemizde devam ediyoruz." dedi.

İnan, yaklaşık 16 yıldır bu yazılım üzerinde çalıştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Tedavi gören çiftlerin, kadın veya erkeklerin tüp bebek merkezlerine adım attıkları andan itibaren tedavileri tamamlanana kadarki tüm tıbbi ve tıbbi olmayan otomasyon süreçlerini geliştirdik. Tüp bebek merkezlerinin artık çok ciddi yazılım ihtiyaçları var. Bu ihtiyacı bizim yazılımımız aracılığıyla yüzde 100 kağıtsız ortamda sürdürebiliyorlar. Klinikte olmadan da online olarak işlemleri gerçekleştirebiliyorlar."

Yazılımı ilk olarak Suudi Arabistan pazarı için geliştirdiğini dile getiren İnan, daha sonrasında ise dünya ölçeğinde kullanılmaya başlanıldığını belirtti.

İnan, Giresun TEKNOPARK'ta daha önceden de yer almak istediklerini vurgulayarak, buranın bölgenin gözbebeği bir kurum olduğunun altını çizdi.

"TEKNOPARK'a girmemiz bize ciddi bir hareket kazandırdı"

Mevcut yazılımın yeni versiyonunun geliştirilmesini AR-GE projesi olarak TEKNOPARK'a teklifte bulunduklarını anlatan İnan, şunları kaydetti:

"Bu teklif kabul edildi. Sağ olsunlar bizi kabul ettiler. Şirketimizin ana merkezini de buraya taşıdık. Yazılım ekibimizle projemizin geliştirilmesine ve dünya pazarında bu alanda ihracat yaparak ülkemize rekabet gücü kazandırmak hem de dünya çapında bir ürüne sahip olmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

İnan, TEKNOPARK'ın ciddi katkılarının olduğunu vurgulayarak, "Burada gereksiz prosedürlerden arındırılmış olarak sadece işinize odaklanabiliyorsunuz. Aynı zamanda TÜBİTAK ve diğer devlet kurumlarından da projemiz için AR-GE fonları, markalaşma, patent, ürünün tescillenmesi süreci gibi konularda ciddi destek alabiliyoruz." diye konuştu.

TEKNOPARK'a kabul edilmenin ürünün ciddi bir noktaya geldiğinin göstergesi olduğuna işaret eden İnan, uzun yıllar burada çalışmaları devam ettirmek istediklerini söyledi.

İnan, iki yıl içerisinde çok daha fazla ülkeye ulaşmak istediklerini ifade ederek, "Biz yazılım mühendisleri yazılımı geliştiriyoruz projeler yapıyoruz ancak markalaşma, ürünü ticarileştirme ve diğer alanlar bildiğimiz, girdiğimiz alanlar değil. TEKNOPARK bize bu alanlarda çok ciddi danışmanlık veriyor ve eksiklerimizi kapatıyorlar. Dolayısıyla TEKNOPARK'a girmemiz bize ciddi bir hareket kazandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Girişimci, Giresun'da Yazılımını Dünyaya Satıyor - Son Dakika

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