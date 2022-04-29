Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu finansman Halkbank'ta - Son Dakika

Halkbank, girişimcileri destekleme vizyonu kapsamında, yeni iş fikirlerine sahip kişilere yönelik özel kredi seçeneklerini hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, üniversite mezunu genç girişimcilerden, kendi işini kurmak isteyen deneyimli profesyonellere dek; değişik eğitim, tecrübe ve yaş gibi kriterler doğrultusunda geniş bir yelpazede alternatifler sunuluyor.

Girişimcilerin ihtiyaç duydukları finansmana erişimini sağlamaya odaklanan Genç, Cesur, Usta, Tekno ve Halk Girişimci Kredileri avantajlı faiz oranlarıyla sunulurken, tüm kredi çeşitleri için azami 12 ay anapara ödemesiz olmak üzere 60 aya kadar vade imkanı tanınıyor. Sadece esnaf ve sanatkar niteliğine sahip kişilerin başvurabileceği Girişimci Esnaf Kredisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle sıfır faizli olarak kullandırılıyor.

Kredilerin ayrıntıları şöyle:

Genç Girişimci Kredisi: Üst limiti 350 bin TL olan bu krediden; üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen 35 yaşını aşmamış girişimciler faydalanabiliyor. Cesur Girişimci Kredisi: Üst limiti 400 bin TL olan bu krediden; üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı iş kolunda kendi iş yerini açmak isteyen 45 yaşını aşmamış girişimciler yararlanabiliyor. Usta Girişimci Kredisi: Üst sınırı 300 bin TL olan bu krediye; mesleki kuruluşlardan eğitim sertifika/belgesi bulunan ve ilgili iş kolunda deneyim sahibi olan, 45 yaşını aşmamış, kendi iş yerini açmak isteyen girişimciler başvurabiliyor.

4. Tekno Girişimci Kredisi: Üst limiti 500 bin TL olan bu krediden; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde (Teknokent) faaliyet gösteren, bilişim ve yazılım alanında faaliyette bulunan ve TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlık gibi kamu kurum ve kuruluşların teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler faydalanabiliyor.

Halk Girişimci Kredisi: Üst limiti 250 bin TL olan bu krediden; bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olduğu düşünülen girişimciler yararlanabiliyor. Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda kredi üst limiti 300 bin TL olarak uygulanıyor. Girişimci Esnaf Kredisi: Bu krediden Esnaf-Sanatkar siciline ve odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkar niteliğindeki usta veya 30 yaşını aşmamış genç girişimci şahıs firmaları faydalanabiliyor. Halkbank'a özgü avantajların sunulduğu bu kredilerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından %100 faiz desteği sağlandığı gibi teminat verme konusunda sorun yaşayanlara Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kullanım imkanı tanınıyor. Söz konusu kategorideki genç girişimcilere 100 bin TL, usta girişimcilere ise 275 bin TL limitli kredi sağlanıyor.

- Paraf Kart tanımlanıyor, eğitim desteği veriliyor

Girişimcilere krediyle birlikte çeşitli ek avantajlar da tanınıyor. Paraf KOBİ Kart, Paraf Business Kart veya Paraf Esnaf Kart'ın yanı sıra girişimcilere Ticari Kredili Mevduat Hesabı ürünleri tanımlanıyor. Halkbank internet ve mobil şubeden yapılacak EFT ve Havale işlemlerinden bir yıl boyunca ücret alınmıyor. Finansal desteklerin yanı sıra www.halkbankkobi.com.tr üzerinden danışmanlık hizmeti, www.halkbankkobigelisim.com.tr'den de ücretsiz olarak online eğitim hizmeti veriliyor. Ayrıca daha düşük limitlerle olmakla birlikte girişimciler, finansmana erişimin kolaylaştırılması amacıyla kredi başvurularını Halkbank Dijital Kredi Platformu üzerinden de gerçekleştirebiliyor.