Gizli Bölmeli Mobilyalara Avrupa'dan Talep - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gizli Bölmeli Mobilyalara Avrupa'dan Talep

Geniş Video İzle

Isparta'dan Remzi Yeşil, Avrupa'ya gizli bölmeli mobilya ihracatı yapıyor, talep artıyor.

27.03.2025 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürettiği gizli bölmeli mobilyalara Avrupa'dan yoğun talep geliyor

Sosyal medyada ilham alarak başladığı işle Almanya ve Hollanda'ya ihracat yapıyor

Isparta'dan Avrupa'ya mobilya ihracatı yapan Remzi Yeşil: " Avrupa'da bu tarz ürünlerin popülerliği nedeniyle talep çok fazla"

ISPARTA - Isparta'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren Remzi Yeşil, geliştirdiği kartlı sistemle çalışan gizli bölmeli dolaplarla dikkat çekiyor. Sosyal medyada izlediği bir video ile ilham alarak gizli bölmeli mobilya üretimine başlayan Yeşil, özellikle Almanya ve Hollanda'dan yoğun sipariş aldığını belirtti. Yeşil, "Yurtdışı müşterilerimiz ürünü toplu şekilde almak istiyor. Avrupa'da bu tarz ürünlerin popülerliği nedeniyle talep çok fazla" dedi.

Ürettiği sıra dışı mobilyalarla zengin kesime hitap eden Remzi Yeşil, geliştirdiği kartlı sistemle çalışan gizli bölmeli dolaplarla büyük ilgi görüyor. Özellikle Almanya ve Hollanda'dan gelen yoğun siparişlerle dikkat çeken Yeşil, evlerinde para, ziynet eşyası veya kıymetli evraklarını güvenle saklamak isteyenlerin tercih ettiği bir isim haline geldi. Gizli bölmeler, dışarıdan bakıldığında fark edilmediği için değerli eşyaların güvenliğini sağlamakta önemli bir rol oynuyor.

"Almanya ve Hollanda'dan siparişlerde büyük artış yaşandı"

Şu anda gizli bölmeli komodinler, dresuarlar ve kitaplıklar üreten Yeşil, "Almanya ve Hollanda'dan gelen siparişlerde son zamanlarda büyük bir artış yaşandı. Genelde zengin kesim bu tür ürünleri tercih ediyor ve çoğunlukla siyah renk talep ediliyor. Ürünlerimizi, isteğe bağlı olarak odada bulunan yüklük kısmına, salondaki dresuara, oturma odasındaki TV ünitesine ya da koltuk sehpasına da uyarlıyoruz" dedi.

Sosyal medyadan ilham alarak başladığı işle Avrupa'ya ulaştı

Yeşil, gizli bölme sisteminin ilhamını sosyal medyada gördüğü bir videodan aldığını belirtti. İlk denemelerinde başarılı olamadıklarını ancak tekrarlayan çalışmalar sonucu bu sistemi geliştirmeyi başardıklarını söyledi. "Başlarken zorlu bir süreç yaşadık. İlk denemede başarısız olduk, ancak tekrar tekrar denediğimizde başarıyı elde ettik ve yaklaşık bir hafta sonunda gizli bölmeyi yapmayı başardık" dedi.

" Türkiye'de bu işi yapan usta sayısı çok az"

Yeşil, Türkiye'de kartlı sistemle gizli bölme dolap yapan ustaların sayısının çok az olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de mutlaka yapan ustalar vardır ama şu an sadece kendimin yapabildiğini biliyorum. Yine de keşfedilmemiş ustalar olabilir" diye konuştu.

Ürün fiyatları 6 Bin ile 8 Bin TL arasında

Ürün fiyatlarının 6 bin ile 8 bin TL arasında değiştiğini belirten Yeşil, Almanya'daki müşterilerinin genellikle toplu alım yapmak istediklerini ifade etti. Ayrıca, gizli bölmeyi açmak için kartlı sistem kullanıldığını ve bu sayede güvenliğin artırıldığını vurguladı. Yeşil, "Anahtarlı sistem kullanmamamızın nedeni, bu durumda ürünün gizli bölme içerdiği anlaşılabilir. Kartlı sistem, hırsızların bu bölmeyi fark etmelerini engelliyor. Dijital çağda yaşıyoruz ve bu sistem çok tercih ediliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Hollanda, Ekonomi, İhracat, Almanya, Isparta, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gizli Bölmeli Mobilyalara Avrupa'dan Talep - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

13:51 İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
13:50 CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
13:26 Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
12:12 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit
12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
22:59 NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa’nın güvenliği düşünülemez NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:21 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
21:36 Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
21:26 Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
21:11 Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:07:15. #7.13#
SON DAKİKA: Gizli Bölmeli Mobilyalara Avrupa'dan Talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement