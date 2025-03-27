Gizli Bölmeli Mobilyalara Avrupa'dan Talep

Ürettiği gizli bölmeli mobilyalara Avrupa'dan yoğun talep geliyor

Sosyal medyada ilham alarak başladığı işle Almanya ve Hollanda'ya ihracat yapıyor

Isparta'dan Avrupa'ya mobilya ihracatı yapan Remzi Yeşil: " Avrupa'da bu tarz ürünlerin popülerliği nedeniyle talep çok fazla"

ISPARTA - Isparta'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren Remzi Yeşil, geliştirdiği kartlı sistemle çalışan gizli bölmeli dolaplarla dikkat çekiyor. Sosyal medyada izlediği bir video ile ilham alarak gizli bölmeli mobilya üretimine başlayan Yeşil, özellikle Almanya ve Hollanda'dan yoğun sipariş aldığını belirtti. Yeşil, "Yurtdışı müşterilerimiz ürünü toplu şekilde almak istiyor. Avrupa'da bu tarz ürünlerin popülerliği nedeniyle talep çok fazla" dedi.

Ürettiği sıra dışı mobilyalarla zengin kesime hitap eden Remzi Yeşil, geliştirdiği kartlı sistemle çalışan gizli bölmeli dolaplarla büyük ilgi görüyor. Özellikle Almanya ve Hollanda'dan gelen yoğun siparişlerle dikkat çeken Yeşil, evlerinde para, ziynet eşyası veya kıymetli evraklarını güvenle saklamak isteyenlerin tercih ettiği bir isim haline geldi. Gizli bölmeler, dışarıdan bakıldığında fark edilmediği için değerli eşyaların güvenliğini sağlamakta önemli bir rol oynuyor.

"Almanya ve Hollanda'dan siparişlerde büyük artış yaşandı"

Şu anda gizli bölmeli komodinler, dresuarlar ve kitaplıklar üreten Yeşil, "Almanya ve Hollanda'dan gelen siparişlerde son zamanlarda büyük bir artış yaşandı. Genelde zengin kesim bu tür ürünleri tercih ediyor ve çoğunlukla siyah renk talep ediliyor. Ürünlerimizi, isteğe bağlı olarak odada bulunan yüklük kısmına, salondaki dresuara, oturma odasındaki TV ünitesine ya da koltuk sehpasına da uyarlıyoruz" dedi.

Sosyal medyadan ilham alarak başladığı işle Avrupa'ya ulaştı

Yeşil, gizli bölme sisteminin ilhamını sosyal medyada gördüğü bir videodan aldığını belirtti. İlk denemelerinde başarılı olamadıklarını ancak tekrarlayan çalışmalar sonucu bu sistemi geliştirmeyi başardıklarını söyledi. "Başlarken zorlu bir süreç yaşadık. İlk denemede başarısız olduk, ancak tekrar tekrar denediğimizde başarıyı elde ettik ve yaklaşık bir hafta sonunda gizli bölmeyi yapmayı başardık" dedi.

" Türkiye'de bu işi yapan usta sayısı çok az"

Yeşil, Türkiye'de kartlı sistemle gizli bölme dolap yapan ustaların sayısının çok az olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de mutlaka yapan ustalar vardır ama şu an sadece kendimin yapabildiğini biliyorum. Yine de keşfedilmemiş ustalar olabilir" diye konuştu.

Ürün fiyatları 6 Bin ile 8 Bin TL arasında

Ürün fiyatlarının 6 bin ile 8 bin TL arasında değiştiğini belirten Yeşil, Almanya'daki müşterilerinin genellikle toplu alım yapmak istediklerini ifade etti. Ayrıca, gizli bölmeyi açmak için kartlı sistem kullanıldığını ve bu sayede güvenliğin artırıldığını vurguladı. Yeşil, "Anahtarlı sistem kullanmamamızın nedeni, bu durumda ürünün gizli bölme içerdiği anlaşılabilir. Kartlı sistem, hırsızların bu bölmeyi fark etmelerini engelliyor. Dijital çağda yaşıyoruz ve bu sistem çok tercih ediliyor" dedi.