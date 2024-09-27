Gizligider: Su Tedbirleri Alınmazsa Su Fakiri Olacağız - Son Dakika
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Ekonomi

Gizligider: Su Tedbirleri Alınmazsa Su Fakiri Olacağız

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Bakan Yardımcısı Gizligider, Kilis'te su sıkıntısına dikkat çekerek 2030'da su fakiri olabileceğimizi belirtti.

27.09.2024 18:43
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Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kilis'te çiftçilerle bir araya geldi

Gizligider, "Tedbir almazsak su fakiri ülke olacağız"

KİLİS - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'nin tarımsal üretiminin arttığını belirtirken, yaşanan su sıkıntısıyla ilgili, "Eğer hiçbir tedbir almazsak 2030 itibari ile bin metreküpün altına düşeceğiz ve su fakiri ülke olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Suriye'ye sıfır noktada olan Kilis'e gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Bir dizi programa katılmak için Kilis'te bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in, ilk durağı Kilis Valiliği oldu. Protokol üyeleri tarafından karşılanarak Kilis Valisi Tahir Şahin ile bir araya gelen ve valilik şeref defterini imzalayan Gizligider, daha sonra basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Gizligider'in toplantı sonrasında ikinci durağı AK Parti Kilis İl Başkanlığı oldu. Partililerle bir araya gelen Gizligider, daha sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi konferans salonunda çiftçilerle bir araya geldi.

'Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli'ni anlatan Bakan Yardımcısı Gizligider, Türkiye'nin tarımsal üretimi ve su alanında sıkıntıları hakkında bilgiler verdi. Türkiye'de tarımsal üretimin arttığını ifade eden Bakan Yardımcısı Gizligider, "Tarımda gayrisafi yurtiçi hasılamız, biz bu yıl Fransa'yı ve Rusya'yı da geçtik ve 68,5 milyar dolara ulaştık. Bu konuda tabii ki Çin, zaten hem insan hem de toprak kaynağı, arazi ve iklim itibari ile çok büyük. Başta Hindistan, Amerika, Brezilya ve Meksika'da 6. sıradayız. Türkiye, tüm dünyadaki 4.4 trilyon yani 4 trilyon 400 milyar dolarlık bu yatırım içinde ve 68,5 milyar üretmişiz. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. Ama bilin ki Türkiye büyük bir tarım ülkesi" şeklinde konuştu.

Su konusunda ülke genelinde ciddi bir sıkıntı olduğuna dikkat çeken Bakan Yardımcısı Gizligider, "2030 yılı itibari ile su kotasının binin altına düşmesi ve Türkiye'nin su fakiri ülke olması söz konusu. Bende son 2 yılın kuraklık haritası var. Neredeyse yüzde 40'a varan bir değişim. Yüzde 10'a varan bir nüfus artışına gideceğiz ama yüzde 20'ye varan bir su azalışı olacak. Biz şu anda eğer hiçbir tedbir almazsak 2030 itibari ile bin metreküpün altına düşeceğiz ve su fakiri ülke olacağız" diye konuştu.

Gizligider: Su Tedbirleri Alınmazsa Su Fakiri Olacağız
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gizligider: Su Tedbirleri Alınmazsa Su Fakiri Olacağız - Son Dakika

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