Global Marketing Summit'a geri sayım başladı - Son Dakika
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Global Marketing Summit'a geri sayım başladı

18.10.2022 17:18
Global Marketing Summit'a geri sayım başladı

Global Marketing Summit, 3D Virtual Reality Online olarak 4 gün boyunca dünyanın önemli pazarlama guruları, iş dünyasının etkin liderleri ve ilham veren ünlü isimleri bir araya getirecek.

Global Marketing Summit, 3D Virtual Reality Online olarak 4 gün boyunca dünyanın önemli pazarlama guruları, iş dünyasının etkin liderleri ve ilham veren ünlü isimleri bir araya getirecek.

Turkcell sponsorluğunda, 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Global Marketing Summit 2022 bu sene 200'den fazla konuşmacı ve 90 oturum ile gerçekleşiyor. Zirve'nin ana teması 'Pazarlama 5.0, Sürdürülebilir İş' olurken, zirvenin bugüne kadar ülkemizde yapılmış geniş kapsamlı ve üst düzey katılımlı uluslararası platform olduğu belirtildi.

KREA M.I.C.E. tarafından gerçekleştirilen zirvenin geçen yıl 6 kıta, 143 ülkeden, elli binden fazla kişi izledi. Zirvenin "Onur Konuşmacısı", geçtiğimiz yıl olduğu gibi, pazarlama dünyasının önde gelen isimlerinden, 80'den fazla çok satan kitabın yazarı, Northwestern Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Philip Kotler olarak açıklandı.

Zirvede; yerli ve yabancı konuşmacılar Pazarlama 5.0 İnsan için Pazarlama ve Sürdürülebilir İş temasını ele alacak. Zirvede yer alan tüm konuşmacılar globalmarketingsummit.org adresinden incelenebilecek.

İlk dört günü 3D Virtual Reality Online, 21 Ekim 2022'de ise ayrıca, İstanbul'da liderlerin katılımı ile yüz yüze gerçekleşecek olan zirveye Türkiye'den de önde gelen CEO'lar, Yönetim Kurulu Başkanları, Üst Düzey Yöneticiler, Pazarlama Sektörü liderleri, CMO'lar, sektör çalışan ve paydaşları, akademisyenler ve fikir önderleri katılıyor. Uluslararası vizyon, liderlerden liderlere süzülmüş bilgiler ile liderlerden yaşanmış başarı hikayeleri ve gelecek öngörülerinin buluştuğu zirvede, değişen ekonomik, sosyolojik, psikolojik koşulların pazarlamaya etkileri değerlendirilecek. Marketing 5.0, pazarlama dünyasının geleceği, yeni normalde kritik başarı faktörleri, trendler, "Lovemark" olmanın yeni kuralları, pazarlama liderlerinin ve ajans profesyonellerinin "yeni gerçekte" değişen rolü, müşterilerin satın alma kararlarının değişimi, dijital gelecekte üretici marka olma, metaverse, nöromarketing, kurumsal iyilik ve sürdürülebilirlik gibi birçok kilit konuya yer verilecek olan zirvede, pazarlamada oyunun yeni kuralları belirlenecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Vr, Ekonomi, Son Dakika

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