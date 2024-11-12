Global Yatırım 2024\'te Net Karını Yüzde 84 Artırdı

Ekonomi

Global Yatırım Holding (GYH), 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde, konsolide net karını yüzde 84 artırarak 1,1 milyar liraya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 19 ülkede faaliyet gösteren GYH, enflasyon muhasebesinin uygulandığı 2024 yılı ilk 9 aylık döneme ait finansal sonuçlarını paylaştı.

Grubun konsolide gelirleri, söz konusu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük yükselişle 12,5 milyar liraya ulaşırken, zorlu makro ekonomik şartlar altında etki yaratabileceği alanlara odaklanarak istikrarlı büyümesini sürdürdü.

GYH, stratejik açıdan çeşitlilik gösteren yapısı sayesinde karlılığını da önemli bir ölçüde artırdı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ını (FAVÖK) yüzde 13 artışla 5,2 milyar liraya yükselten grubun, konsolide net karı ise yılın ilk 9 aylık döneminde bir önceki yıla göre yüzde 84 artarak 1,1 milyar liraya çıktı. Net kar rakamının içinde 1,8 milyon lira tutarında gayri nakdi amortisman giderleri ve 118 milyon lira tutarında net kur farkı gideri yer aldı.

"Değer yaratma misyonumuzu sürdürdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, devam eden makroekonomik zorluklar ve jeopolitik hassasiyetlerin damgasını vurduğu son derece zorlu bir çeyreği geride bıraktıklarını belirtti.

Kutman, "Böyle bir ortamda, Global Yatırım Holding olarak etki yaratabileceğimiz alanlara odaklandık ve tüm paydaşlarımız için değer yaratma misyonumuzu sürdürdük. Üçüncü çeyrekte, enflasyonist baskılara ve zorlu piyasa koşullarına rağmen dirençli ve stratejik açıdan çeşitlilik gösteren yapımız, operasyonel karlılığımızı desteklemeye devam etti. Bu performansı yılın son çeyreğinde de sürdürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Grup şirketleriyle ilgili bilgi veren Kutman, Consus Enerji'nin; Bahamalar Topluluğu Hükümeti Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bahamas Power and Light Company tarafından ilan edilen, iki adet adanın elektrik ihtiyacına yönelik yaklaşık 65 megavatı doğalgaz ve güneş enerjisi santrallerinden, yaklaşık 20 megavatı ise enerji depolama sistemlerinden oluşan toplam 85 megavat kapasitede santral yatırımı ve 25 yıl süreyle dolar bazlı birim fiyattan elektrik satışını içeren ihaleyi kazandığını bildirdi.

Projenin yatırım sürecinin, 2026 yılında tamamlanarak santrallerin devreye alınmasının ve tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin öngörüldüğüne değinen Kutman, proje kapsamında üretilen elektriğin, 25 yıl süreyle dolar birim fiyatıyla satışının planlandığını, ihale konusu projeye yüzde 49'luk ortaklık oranıyla iştirak etmek amacıyla, Consus Enerji'nin yüzde 100 hissesine sahip olduğu "Consus Bahamas Energy Ltd" isimli şirketin, Bahamalar Topluluğu'nda kuruluşunun tamamlandığını kaydetti.

İstanbul Portföy Yönetimi'nin de 2024 yılının üçüncü çeyreğini iyi geçirdiğini belirten Kutman, "Yönetilen portföy büyüklüğü Eylül 2024 itibarıyla ciddi bir artış göstererek 106 milyar liranın üzerine çıktı. Diğer taraftan, grubumuzun portföy yönetim şirketlerinin toplam portföy büyüklüğü ise Eylül 2024 sonunda, 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 54 artarak yaklaşık 109 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

80 milyon lira temettü dağıttık"

GYH Mali İşler ve Finansman'dan sorumlu Grup Başkanı Ferdağ Ildır da makroekonomik zorlukların ve jeopolitik belirsizliklerin hakim olduğu zorlu bir çeyreği tamamladıklarını vurgulayarak, "Bu dönem boyunca GYH olarak çeşitlendirilmiş yapımızla operasyonel karlılığımızı desteklemeye devam ettik. Daha önce taahhüt ettiğimiz gibi 80 milyon lira tutarındaki temettü ödememizi, ekim ayında gerçekleştirdiğimizi de paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu çeyrek dönem ile birlikte grubun konsolide net borç/FAVÖK çarpanı 4,9x oldu. Ancak tüm liman işleri hariç tutulduğunda net borç/FAVÖK çarpanı 1,5x oluyor." şeklinde görüş belirtti.

Liman işletmeciliği iş kolunda (IFRIC -12 etkisi hariç) gelirlerin, 2024 yılı ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 6,1 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini, FAVÖK'ün ise aynı dönemde yüzde 22 artışla 3,9 milyar liraya ulaştığını kaydeden Ildır, "Global Ports Holding'in (GPH) konsolide limanlarına gelen gemilerin ortalama doluluk oranı Ağustos 2024'te yüzde 113 olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk 9 ayında GPH limanlarına gelen gemi sayısı bir önceki yılın aynı döneminin yüzde 23 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da aynı dönemde yüzde 30 arttı." değerlendirmesini yaptı.