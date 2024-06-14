Global Yatırım Holding'in ilk çeyrekte net karı yüzde 40 arttı

Ekonomi

Global Yatırım Holding (GYH), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'lık artışla 239 milyon lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global Yatırım Holding, 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Holdingin konsolide gelirleri 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, elektrik üretimi ve madencilik iş kollarındaki geçici daralma ve enflasyon muhasebesi hesaplamasının sınırlayıcı etkisine rağmen yüzde 9 artışla 3,4 milyar lirayı aştı. Bu iki iş kolu hariç tutulduğunda ve enflasyon muhasebesi uygulanmadığında ise grubun konsolide gelirleri yüzde 90'lık güçlü bir artış gösterdi.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 19 ülkede faaliyet gösteren holdingin, aynı dönemde konsolide FAVÖK'ü yüzde 30 artışla 1 milyar 114 milyon lira oldu. Grubun net karı ise bir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'lık artışla 239 milyon lira oldu.

"2024'ün ilk çeyreğinde çoğu iş kolumuzdaki performansımız, bütçe rakamlarının çok üzerinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, 2024'te başarılı sonuçlar elde ettiklerini, başarılarını sağlıklı bilançolarına, çeşitlendirilmiş portföy yapılarına, dinamik yönetim uygulamalarına ve stratejik iş planlamalarına borçlu olduklarını aktardı.

Kutman, stratejik planlama ve çevik yönetimleri sayesinde, zorlukları aşarak bunları büyüme fırsatlarına dönüştürdüklerini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Finansal istikrarımız ve çeşitlendirilmiş yatırımlarımız sağlam bir temel oluştururken, dinamik yönetim uygulamalarımız değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamamıza olanak tanıdı. Uyguladığımız stratejik iş planlaması sürdürülebilir başarıyı garanti altına aldı ve dalgalı bir ortamda bile gelişmemizi sağladı. 2024'ün ilk çeyreğinde, çoğu iş kolumuzdaki performansımızın bütçe rakamlarının çok üzerinde olduğunu ve genişlememizin devam ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum.

Elektrik üretimi ve madencilik iş kollarımız ise, faaliyet gösterdikleri sektörlerde kontrolümüz dışındaki piyasa koşulları nedeniyle finansal performans olarak yıla düşüş ile başladılar. Fakat bu iş kollarındaki yatırımlarımızın da gelecek dönemde finansallara pozitif katkı vereceğine inanıyoruz. Öte yandan 2024'ün ilk çeyreğinde, kruvaziyer sektörü güçlü ivmesini sürüdürdü ve beklenenden daha güçlü bir kruvaziyer talebiyle karşılaştık. Bu da rezervasyonların artmasına ve daha yüksek doluluk oranlarına olanak sağladı. 2024, kruvaziyer endüstrisi için rekor bir yıl olma yolunda ilerliyor."

GYH Mali İşler ve Finansman'dan sorumlu Grup Başkanı Ferdağ Ildır da 2024'ün ilk çeyreğinin grupları için yeni bir başarı dönemi olmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu ve devam eden büyüme ve önemli yatırım aşamalarına rağmen, grup olarak finansal oranlarını sağlıklı seviyelerde tutmayı başardıklarını belirtti.

Ildır, "Başarıyı sürekli hale getirmek için piyasa dinamiklerini yakından izlemeye devam edeceğiz. Konsolide Net Borç/FAVÖK çarpanı 2024'ün birinci çeyreğinde 4,3 kat olarak gerçekleşti. Ancak, Nassau Kruvaziyer Limanı'nın uzun vadeli borcu hariç tutulduğunda, Net Borç/ FAVÖK çarpanı 2024'ün birinci çeyreğinde 3,7 kat seviyesinde bulunuyor. Tüm liman iş kolu hariç tutulduğunda ise, Net Borç/FAVÖK çarpanı 2024'ün birinci çeyreğinde 1,3 kat seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Limanlarda gelir 3 ayda 1,2 milyar lirayı aştı

Liman işletmeciliği iş kolunda (IFRIC-12 etkisi hariç) gelirler, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 1 milyar 239 milyon lira olarak gerçekleşirken, FAVÖK ise aynı dönemde yüzde 31'lik yükselişle 620 milyon liraya ulaştı.

Global Ports Holding'in (GPH) konsolide limanlarına gelen gemilerin ortalama doluluk oranı ise, Mart 2024'te yüzde 110 olarak gerçekleşti. 2024'ün ilk çeyreğinde GPH limanlarına gelen gemi sayısı bir önceki yılın aynı döneminin yüzde 18 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da aynı dönemde yüzde 30 arttı.

Naturelgaz'ın satış hacmi 2024'ün ilk çeyreğinde 107 milyon standart metreküpe ulaştı ve yıllık bazda yüzde 43 artış gösterdi. Satış hacmindeki artış, ağırlıklı olarak Şehir Gazı satışlarından kaynaklandı. Şehir Gazı satış hacmi yıllık bazda yüzde 50 artarak 77 milyon standart metreküpe ulaştı. Naturelgaz'ın ulaştığı ilçe ve kasaba sayısı da 128 oldu.

Naturelgaz'ın gelirleri, enflasyon muhasebesi ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, hacim artışına rağmen 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 7 azalarak 1 milyar 369 milyon lira oldu.

Elektrik üretimi iş kolu gelirleri, yüzde 2'lik azalışla 289,5 milyon lira oldu

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş kaynaklı yenilenebilir enerji üretimini içeren elektrik üretimi iş kolunun gelirleri, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 2'lik azalışla 289,5 milyon lira oldu. Bu iş kolunda FAVÖK ise aynı dönemde yüzde 20 düşerek 57,5 milyon lira oldu. FAVÖK'teki yıllık bazdaki düşüşte, lira üretici enflasyonundaki yüksek artış sonucu yabancı para cinsinden gelir elde edilen iş kollarında yaşanan operasyonel kar marjı daralması ve dağıtık iş kolundaki elektrik fiyatları ile doğalgaz fiyatı arasındaki marjın daralması etkili oldu.

Maden iş kolu, Avrupa ve yurt içi pazarlarındaki talepte yaşanan daralmanın sonucu olarak, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 57'lik azalışla 58 bin 470 ton satış hacmi gerçekleştirdi. İş kolunun ana ihracat pazarları İspanya, İtalya ve Mısır olmaya devam etti. İhracat satış hacmi 47 bin 908 ton olurken, iç piyasa satış hacmi bu dönemde 10 bin 562 ton olarak gerçekleşti.

Gayrimenkul iş kolunda yüzde 7 gelir artışı

Gayrimenkul iş kolu, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 gelir artışı ve yüzde 19 FAVÖK artışı kaydetti. Gelirler ve FAVÖK sırasıyla 42,5 milyon lira ve 18,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Operasyonel iyileşme, büyük ölçüde daha yüksek FAVÖK üreten kira operasyonlarının artan katkısından kaynaklandı.

Menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kolu gelirleri artan işlem hacimlerinden kaynaklanan katkıyla 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 340,8 milyon liraya ulaştı. Bu iş kolunun FAVÖK'ü ise aynı dönemde yüzde 2 artışla 103,2 milyon lira oldu.

İstanbul Portföy Yönetimi de 2024'ün ilk çeyreğinde iyi bir performans sergiledi. Yönetilen fonların büyüklüğü, Nisan 2024 itibarıyla önemli ölçüde artarak 82 milyar liranın üzerine çıktı.