Gökçeada'ya 'Şap Hastalığından Ari Bölge' Statüsü

Bugüne kadar şap hastalığı vakası tespit edilmeyen Gökçeada, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından "şap hastalığından aşılı ari bölge" olarak tanındı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'da bugüne kadar şap hastalığı vakası tespit edilmedi. Adanın, Anadolu'dan Ege Denizi ile ayrılmış sınırlı bir coğrafi alan olması, hastalıklardan korunma açısından önemli bir biyogüvenlik avantajı sağlıyor.

Trakya Bölgesi'nin 2010'dan bu yana sürdürdüğü "şap hastalığından aşılı ari bölge" statüsü, Gökçeada için güçlü bir model oluşturdu.

Bu kapsamda, Gökçeada'nın "şap hastalığından aşılı ari bölge" olarak tanınmasına yönelik Bakanlıkça hazırlanan teknik dosya, 2025'te WOAH Arilik Departmanı'na resmi olarak sunuldu.

WOAH Bilimsel Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu, Gökçeada'nın WOAH Kara Hayvanları Sağlık Kodunun ilgili maddesi kapsamında gerekli şartları karşıladığı tespit edildi.

Söz konusu statü, WOAH'ın bu yıl mayısta gerçekleştirilen 93. Genel Oturumu'nda resmen kabul edildi. Gökçeada'ya statü tanınmasına ilişkin sertifika, Paris'te düzenlenen toplantıda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen'e takdim edildi.

Gökçeada'nın "şap hastalığından aşılı ari bölge" olarak kabulüyle Türkiye'nin uluslararası düzeyde tanınan koruma altındaki bölgesi genişletilerek Bakanlığın şap hastalığıyla mücadeledeki başarısı uluslararası düzeyde tescillendi.

Gökçeada'nın ari hayvancılık yapısının korunmasıyla sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir hayvansal üretimin geliştirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası yatırımcı için güven oluşturacak

Söz konusu statünün kazanılması, hayvan sağlığı, hayvancılık ekonomisi ve ülke prestiji açısından çok önemli kazanımlar sağlıyor.

Statü, ülkelerin hayvan hastalıkları yönetim kapasitesinin uluslararası düzeyde kabul edildiğini gösterirken bunun sağladığı katkılar şöyle sıralanıyor:

"Hastalığın kontrol altına alındığı bölgelerde üretim kayıpları azalırken işletme verimliliği artacak. Ari bölgeler arasında hayvan hareketinin şarta bağlı olmamasından dolayı Gökçeada ve Trakya Bölgesi arasında yapılacak hayvan hareketine izin verilebilecek. Hastalığın bölgeye hayvan hareketleriyle girmesi engellenecek, yetiştiricinin ekonomik sürdürülebilirliği güçlendirilecek. Güçlü sürveyans, laboratuvar kapasitesi, hızlı teşhis, hayvan hareket kontrolü ve etkin aşılama programları, uluslararası yatırımcı ve ticaret ortakları açısından güven oluşturacak. Düzenli aşılama, aktif sürveyans ve hızlı müdahaleyle hastalık mihraklarının sıklığı önemli ölçüde azaltılabilecek. Öte yandan Gökçeada için yürütülen çalışmalar, Türkiye'nin zonlama yaklaşımıyla daha geniş alanlarda statü kazanmayı hedeflediğini gösteriyor."