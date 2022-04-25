Gölbaşı Belediyesi çiftçinin yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi çiftçinin yanında olmaya devam ediyor

25.04.2022 10:59
Gölbaşı Belediyesi çiftçinin yanında olmaya devam ediyor

Ankara Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Arı Yetiştiriciliği Kursu'nu başarıyla tamamlayanlara, Korunga tohumu belediye tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak.

Ankara Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Arı Yetiştiriciliği Kursu'nu başarıyla tamamlayanlara, Korunga tohumu belediye tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in önderliğinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başlatılan Arı Yetiştiriciliği Kursu'nun yazılı sınavını başarı ile tamamlayan ve Gölbaşı ilçesinde ikamet eden; Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı veya Hayvancılık İşletme Tescil Belgesi aktif olan Gölbaşılı vatandaşlar 25-29 Nisan 2022 tarihleri arasında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dağıtımı yapılacak olan Korunga tohumundan faydalanabilecek.

Gölbaşılı vatandaşların bal üretimini artırmak ve Türkiye'nin tarımsal ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla; çok yıllık, çiçeklenme dönemi uzun, bal kalitesini artıran, İç Anadolu iklimine uyumlu, kuraklığa ve özellikle soğuğa dayanıklı, kireçli, kuru ve kıraç topraklarda yetişebilen, büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslemesinde yeşil ve kuru ot olarak değerlendirilen ve protein oranı hayvan beslemesi açısından yüksek olan, 1 kilo ekilen tohumdan en az 10 kilo tohum hasadı yapılabilen Korunga tohumunun dağıtımı istenilen belgeler karşılığında vatandaşla buluşacak.

"Toprağın bereketi milletin bereketidir"

7'den 77'ye tüm Gölbaşılılar için düzenlediği etkinliklerle ve yaptığı destek çalışmalarıyla halkın takdirini kazanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Bizim amacımızın vatandaşlarımıza her alanda hizmet etmek olduğunu daima dile getiriyoruz. Tarım toplumu olan bir ülke olarak böylesine bereketli toprakları değerlendirmek, çiftçilerimize hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize destek vermek bizim için çok kıymetli. Sosyal belediyecilik anlayışı ile Gölbaşılı hemşehrilerimize Korunga tohumu desteği sağlayarak, toprağın verimini ve bereketini arttırmak için gereken çalışmaları yapacağız. Çünkü toprağın bereketi, milletin bereketidir." açıklamasında bulundu. Korunga tohumları ile bölgede görülecek tarımsal gelişmeden tüm Gölbaşılıların faydalanacağını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, tarıma ve hayvancılığa verdikleri desteğin devam edeceğini belirtti. - ANKARA

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Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Ankara, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gölbaşı Belediyesi çiftçinin yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika


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