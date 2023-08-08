Gölbaşı Belediyesi personellerine yüzde 34 zam! En düşük maaş 16 bin TL oldu - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi personellerine yüzde 34 zam! En düşük maaş 16 bin TL oldu

08.08.2023 17:19

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi, personellerine asgari ücrete uygulanan zam ile aynı oranda artış uyguladı. Yüzde 34'lük zamla belediyede en düşük ücret 16 bin TL oldu. Ayrıca çalışanlara her 3 ayda bir 4 bin 800 TL, bayramlarda ise 1.250 TL ikramiye verilecek.

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan tüm personellerin maaşlarına yemek yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal haklarla yüzde 34.04 oranında zam uygulandı. Artışla beraber sendika kesintisi sonrası Gölbaşı Belediyesi personelleri için en düşük net ücret yakacak yardımı ve yemek yardımı ile beraber ikramiyeler hariç 16 bin TL oldu. Personeller aynı zamanda her üç ayda bir 4 bin 800 TL, Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1250 TL ikramiye alacak.

Personellere yapılan sosyal yardımlar ise şu şekilde:

"Usta Sorumluluk Ücreti 1.072,32 TL, Koku Yardımı 670,20 TL, İş Makinaları Usta Ücreti 1.340,40 TL, Ağır Bakım ve Sorumlu Amir Ücreti 1.340,40 TL, Tekniker 1.876,56 TL, Mimar Mühendis Sorumluluk Ücreti 2.680,80 TL, Evlenme Yardımı 4.021,20 TL, Sünnet Yardımı 2.010,60 TL, Ölüm Yardımı 2.680,80 TL, Direksiyon Primi Günlük Ücretleri; binek araçlar için 16,08 TL, Kamyon Şoförü 24,12 TL, Operatörler 32,16 TL, Tır ve Otobüs Şoförü 40,12 TL."

"ÇALIŞANLARIMIZI ASLA MAĞDUR ETMEDİK"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye personelinin refahını her zaman düşündüklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında, belediyemizin imkanları nispetinde çalışma arkadaşlarımızın maaşlarına asgari ücrete yapılan zamla aynı oranda ve tüm sosyal yan haklara da bu oranı uygulayarak zam yaptık. Belediyemizin imkanları istikametinde çalışan arkadaşlarımızı asla mağdur etmedik. Çalışma arkadaşlarımızın maaşları da bolluk ve bereket getirsin. Allah hayırlı uğurlu etsin. Biz kocaman bir aileyiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Gölbaşı Belediyesi, Sendika, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gölbaşı Belediyesi personellerine yüzde 34 zam! En düşük maaş 16 bin TL oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi personellerine yüzde 34 zam! En düşük maaş 16 bin TL oldu - Son Dakika
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