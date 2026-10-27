Gönen'de Sera Organize Tarım Bölgesi'nin 1,7 milyar TL'lik altyapı ihalesi ilan edildi - Son Dakika
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Gönen'de Sera Organize Tarım Bölgesi'nin 1,7 milyar TL'lik altyapı ihalesi ilan edildi

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Gönen\'de Sera Organize Tarım Bölgesi\'nin 1,7 milyar TL\'lik altyapı ihalesi ilan edildi
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gönen'de planlanan Sera Organize Tarım Bölgesi'nin 1,7 milyar TL'lik altyapı ihalesi ilanının yayımlandığını duyurdu. İhale kapsamında yol, su ve kanalizasyon altyapısı kurulacak; projenin tarımsal üretim ve istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Sera Organize Tarım Bölgesi'nin 1,7 milyar TL yatırım bedelli altyapı ihalesine ilişkin ilan yayımlandı. Proje kapsamında yol, elektrik, su, kanalizasyon ve telekomünikasyon altyapısı oluşturulacak.

Gönen ilçesinde modern seracılığın geliştirilmesi amacıyla planlanan Sera Organize Tarım Bölgesi projesinde önemli bir aşamaya geçildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, toplam 1,7 milyar TL yatırım tutarına sahip altyapı ihalesinin ilanının yayımlandığını duyurdu.

İhale kapsamında bölgede yol yapımı, elektrik, içme ve sulama suyu hatları, yağmur suyu ve atık su sistemleri ile telekomünikasyon altyapısına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Projenin tamamlanmasıyla Gönen'de teknoloji odaklı ve sürdürülebilir seracılığın geliştirilmesi, tarımsal üretim kapasitesinin artırılması ve bölgeye yeni yatırımların kazandırılması hedefleniyor.

Sera Organize Tarım Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte Gönen ve çevresinde tarımsal üretim ile istihdama önemli katkı sağlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gönen'de Sera Organize Tarım Bölgesi'nin 1,7 milyar TL'lik altyapı ihalesi ilan edildi - Son Dakika
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