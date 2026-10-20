Google Cloud'un Londra bölgesindeki kesinti Revolut ve Halifax'ı da etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Google Cloud'un Londra bölgesindeki kesinti Revolut ve Halifax'ı da etkiledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google Cloud'un Londra merkezli europe-west2 bölgesinde birden fazla hizmette hata ve ağ kesintisi yaşanıyor. Aksaklık nedeniyle bazı kullanıcılar Revolut ve Lloyds bünyesindeki Halifax hizmetlerine erişemiyor; Google sorunun nedenini araştırdığını açıkladı.

Google Cloud'un Batı Avrupa'daki tesislerinde birden fazla hizmeti etkileyen hatalar ve ağ kesintileri yaşanıyor.

Google'ın hizmet durum tablosuna göre, Londra merkezli "europe-west2" bölgesinde birçok hizmete erişimde önemli ölçüde aksaklıklar görülüyor.

Aksaklıktan BigQuery Veri Aktarım Hizmeti, Bulut Dosya Depolama Hizmeti, Bulut Üzerinde Uygulama Çalıştırma Hizmeti, Google Uygulama Geliştirme ve Barındırma Platformu, Google Bulut Veri İşleme Hizmeti, Google Bulut NetApp Depolama Birimleri Hizmeti, Google Bulut Mesajlaşma ve Olay Aktarım Hizmeti, Google Bulut Depolama Hizmeti, Google Sanal Sunucu Hizmeti, Google Kubernetes Konteyner Yönetim Hizmeti, Looker (Google Cloud temel sürümü), Yönetilen Apache Airflow Hizmeti, Yönetilen Apache Kafka Hizmeti, Kalıcı Disk Depolama Hizmeti ve Depolama Aktarım Hizmeti etkileniyor.

Sorun, bazı fintek şirketlerinin faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor.

Birçok kullanıcı, İngiltere merkezli bankacılık hizmeti Revolut'a erişim sağlayamadığını raporluyor. Lloyds bankacılık grubu bünyesindeki Halifax hizmetlerine erişimde de sorun yaşanıyor.

Google Cloud'dan yapılan açıklamada, bugün itibarıyla europe-west2 bölgesindeki birden fazla hizmette sorun yaşandığı doğrulanırken sorunun nedeninin araştırıldığı ve çözüm için çalışıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiLondraGoogleFinanscloudSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül İşte talip olan ülke Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Dünyaca ünlü banka Antalya’daki şubesini kapattı Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattı
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Partililer ayakta alkışladı Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı
14:04
2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak İşte dillendirilen rakam
2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
13:58
Futbolculara parmak arası terlik neden yasak İşte cevabı
Futbolculara parmak arası terlik neden yasak? İşte cevabı
13:47
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
13:38
A Milli Takım’ın yeni hocası Sergen Yalçın’ın TFF’den ücret istemediği öğrenildi
A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ın TFF'den ücret istemediği öğrenildi
13:27
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın başına geçtiğini duyurdu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini duyurdu
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 14:10:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Google Cloud'un Londra bölgesindeki kesinti Revolut ve Halifax'ı da etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei