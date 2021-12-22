Üye Girişi
Google, Türk mutfak kültürünü tanıtmak için Yeditepe Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

Google, Türk mutfak kültürünü tanıtmak için Yeditepe Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzaladı

22.12.2021 16:15
Google, Türk mutfak kültürünü tanıtmak için Yeditepe Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzaladı

Dünyanın her yerindeki iş ortağı kültür kuruluşlarının kültür-sanat eserlerine sayfasında yer veren Google Arts & Culture, Türk mutfak kültürünün tanıtımı için Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Dünyanın her yerindeki iş ortağı kültür kuruluşlarının kültür-sanat eserlerine sayfasında yer veren Google Arts & Culture, Türk mutfak kültürünün tanıtımı için Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, misyonu, Türk mutfağını, bilim, sanat ve kültür ekseninde farklı yönleriyle dünyaya tanıtmak olan üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, söz konusu platformda yer alan ilk Türk gastronomi ve mutfak sanatları bölümü oldu.

Google ve Yeditepe Üniversitesi arasındaki iş birliği, Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak için Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen'e teklif götürülmesiyle başladı. Prof. Dr. Özilgen'in Gastoartoloji konsantrasyon programıyla birlikte yürüme önerisiyle de kapsamlı bir projeye dönüştü.

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, bu projeyle, Prof. Dr. Özilgen başkanlığında bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Google Arts & Culture Prof. Dr. Sibel Özilgen'i "Türk yemeklerini bilime dönüştüren profesör" olarak tanımlıyor.

Google Arts & Culture'da üniversiteye ayrılan özel platformda, akademik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen proje ve derslerden oluşturulmuş hikayeler, sergiler ve fotoğraflar bulunuyor.

Çalışmaların bilim, sanat ve kültürden oluşan üç ana başlık altında toplandığı özel platformda, her bir fotoğrafın kendisini anlatan detaylı akademik açıklaması yer alıyor.

Google Arts & Culture'da bulunan özel platformda ayrıca, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün eğitim programının kapsamı çerçevesinde Türkiye'nin tanıtımı için İstanbul özelinde çekilen Türk mutfak kültürü odaklı fotoğraflar da kullanılıyor.

Platformda ayrıca, "Mutfak bilimin laboratuvarıdır, şefler de en önemli gıda bilimcileridir. Yeditepe Üniversitesi'ni hem geleneksel hem de modern Türk mutfağında dünya lideri yapan şey bu bilimsel süreç anlayışıdır. Yeditepe Üniversitesi, yeni gıda ürünleri geliştirme alanında patente sahip tek gastronomi ve mutfak sanatları bölümüne ev sahipliği yapmaktadır." ifadelerine yer veriliyor.

"Yeditepe Üniversitesi bu alanda proje ortağı olan dünyadaki tek üniversitedir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün, Güzel Sanatlar Fakültesi çatısı altında kurulduğunu ve halen eğitimini bu fakülte altında devam ettirdiğini bildirdi.

Kaya, üniversite olarak hem bir ilki başlattıklarını hem de akademik ve mesleki bilgilere sahip şefler, sanatçı gibi düşünebilen bireyler yetiştirmeyi görev edindiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümümüzün bünyesinde oluşturulan ve isim hakkı yine bölümümüze ait olan, Gastroartoloji konsantrasyon programı bu düşüncenin bir eseridir. Programın misyonu ve vizyonunun Google Arts & Culture'ın bu projesiyle adeta üst üste örtüşmesi, programın doğru kurgulandığının bir ispatıdır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, Google Arts & Culture platformunun daimi ve adeta doğal bir partneri konumundadır."

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen ise programın önceliğinin Türk mutfak kültürünün her yönüyle dünyaya tanıtılması olduğunu aktararak, "Bu milli görevin gerçekleştirilmesinde kurumumuzun tercih edilmiş olması bizim için gururdur. Yeditepe Üniversitesi, bu alanda proje ortağı olan dünyadaki tek üniversitedir." ifadelerini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi, Gastronomi, Google, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Google, Türk mutfak kültürünü tanıtmak için Yeditepe Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Şeytan lakaplı Rolf Buchholz 481 piercing'in özel hayatına etkisini anlattı: Hiç sorun olmuyor Şeytan lakaplı Rolf Buchholz 481 piercing'in özel hayatına etkisini anlattı: Hiç sorun olmuyor         
16:15
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38

Son Dakika Haberleri
16:15 Şeytan lakaplı Rolf Buchholz 481 piercing'in özel hayatına etkisini anlattı: Hiç sorun olmuyor
16:09 Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir
16:03 Türkiye'nin gündeminde yeni ekonomi modeli var! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi
15:54 Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar
15:52 "2485'ten geldim" diyen adam 25 Aralık'ı işaret etmişti! Yeni sözleri tüyler ürpertti
15:48 Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt
15:37 Fitch Rating raporu: Dolarizasyon düşüşü iyi ama Türk bankaları hala kırılgan
15:30 Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı
15:28 Kemal Kılıçdaroğlu: Bankalardaki mevduatın yüzde 66'sı döviz, çünkü vatandaş güvenmiyor
15:22 KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 16:32:33. #1.13#
SON DAKİKA: Google, Türk mutfak kültürünü tanıtmak için Yeditepe Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement