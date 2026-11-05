Gördes'te ayva hasadı başladı, fiyatlar 50 ila 100 TL arasında değişiyor - Son Dakika
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Gördes'te ayva hasadı başladı, fiyatlar 50 ila 100 TL arasında değişiyor

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Gördes\'te ayva hasadı başladı, fiyatlar 50 ila 100 TL arasında değişiyor
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Manisa'nın Gördes ilçesinde sonbahar hasadıyla toplanan ayvalar pazar ve manav tezgahlarında kilosu 50 ila 100 TL arasında satışa sunuldu. Kendine özgü aromasıyla ilgi gören ayva, kışlık hazırlık yapanlar ve ilçe dışından gelenlerden talep gördü.

Manisa'nın Gördes ilçesinde sonbaharla birlikte hasat edilen ayvalar, pazar ve manav tezgahlarında yerini aldı. Kendine has aroması ve lezzetiyle ilgi gören Gördes ayvası, kilosu 50 ila 100 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken hem üreticinin hem de esnafın yüzünü güldürdü.

Gördes'in bereketli topraklarında yetiştirilen ayvalar, üreticiler tarafından özenle toplanarak ilçe pazarındaki tezgahlara getirildi. Sarı rengi, kendine özgü kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken ayvalar, özellikle kışlık hazırlık yapan vatandaşlardan ilgi görüyor.

Reçellik ve kompostoluk ayvalar tercih ediliyor

Geleneksel reçel, komposto ve fırın tatlılarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan ayva, ilçe dışından gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yerel üreticiler, bu yıl ürün kalitesinden memnun olduklarını belirtirken, ayvanın boyutuna ve kalitesine göre kilosunun 50 ila 100 TL arasında değiştiğini ifade etti.

Ayvaların tezgahlarda yerini almasıyla Gördes pazarında sonbahar renkleri hakim olurken, üreticiler sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

Kaynak: İHA
EkonomiGördesManisaYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Gördes'te ayva hasadı başladı, fiyatlar 50 ila 100 TL arasında değişiyor - Son Dakika
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