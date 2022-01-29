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Görevden alınan TÜİK Başkanı sadece 11 ay görevde kaldı, muhalefet liderini kapıda bıraktı - Son Dakika

Görevden alınan TÜİK Başkanı sadece 11 ay görevde kaldı, muhalefet liderini kapıda bıraktı

29.01.2022 12:04
Görevden alınan TÜİK Başkanı sadece 11 ay görevde kaldı, muhalefet liderini kapıda bıraktı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevi sonlandırıldı. Enflasyon verilerini düşük açıkladığı iddiasıyla tepkilerin odağındaki Dinçer, hatırlanacağı üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu TÜİK binasına almamıştı ve bu hareketi skandal olarak nitelenmişti.

Enflasyon rakamları nedeniyle bir süredir tartışmaların odağına yer alan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

2 Mart 2021 tarihinde TÜİK Başkanlığına atanan Dinçer, görevde bulunduğu süre boyunca enflasyon verilerini düşük gösterdiği iddiasıyla tepkilerin odağında yer almıştı. Dinçer'in manşetleri süslediği ve günlerce konuşulduğu tek icraatı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TÜİK binasına almaması olmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NU TÜİK BİNASINA ALMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda TÜİK'e giderek görüşme yapmak istemiş ancak kendisine randevu verilmemişti. Bu durumu sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, attığı twet'te "Yarın saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun." ifadelerini kullanmıştı. Verdiği saatte TÜİK'e giden CHP lideri, beraberindeki heyetle birlikte binaya alınmamıştı. Kılıçdaroğlu da kapı önünde kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

"KURUM SİYASETTEN UZAK KALMALI" DEMİŞTİ

Yaşanan olay büyük tartışma yaratırken Sait Erdal Dinçer, günler sonra "Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Görüşmeme nedenimiz budur" açıklamasını yapmıştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Enflasyon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Görevden alınan TÜİK Başkanı sadece 11 ay görevde kaldı, muhalefet liderini kapıda bıraktı - Son Dakika
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