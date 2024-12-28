Goril Yavrusunun Durumu İyi - Son Dakika
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Ekonomi

Goril Yavrusunun Durumu İyi

Goril Yavrusunun Durumu İyi

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusu, 'Ben iyiyim' mesajıyla paylaşıldı.

28.12.2024 20:16
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Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun fotoğrafını "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesiyle paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığının X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, goril yavrusunun fotoğrafıyla "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesi yer aldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan, Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştu.

Milli Parklar personelince rehabilitasyon ve bakımları yapılan goril yavrusunun, sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı, Hayvan Hakları, Havacılık, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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