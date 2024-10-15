Görme Engellilere Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Görme Engellilere Destek Ziyareti

Görme Engellilere Destek Ziyareti

Yeniköy Kemerköy Enerji, görme engellilere farkındalık yaratmak için TUGED'i ziyaret etti.

15.10.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniköy Kemerköy Enerji, farkındalık yaratmak ve görme engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için Türkiye Görme Engelliler Derneği (TUGED) Muğla şubesine ziyaret gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü" kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette, Yeniköy Kemerköy Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık 50 adet teleskopik görme engelli bastonunu ve 1 adet dizüstü bilgisayarı TUGED Muğla Şubesi Başkanı Mehmet Özdemir'e teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Işık, Muğla'nın en büyük ikinci şirketi olarak bölge halkının gelişimi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için düzenli olarak sosyal yatırımlar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Görme engelli bireylerin sorunlarına sahip çıkmanın, toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamanın ve onlara kalıcı, doğru çözümler sunmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu hususta farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu özel ziyaret hem benim için hem de Yeniköy Kemerköy Enerji çalışma arkadaşlarım için önem taşıyor. Engelli dostlarımızın yaşam sevinçlerini kaybetmeden, ayrımcılığa maruz kalmadan engellerini aşarak mutlu bir yaşam sürmeleri için Yeniköy Kemerköy Enerji olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Özdemir de ziyaretin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Bugün görme engelli ve diğer engelli bireylerin, dezavantajlı gruplar ile ayrımcılığa uğramış kişilerin fırsat eşitliğine kavuştuğu, engellerin sorun olmaktan çıktığı günler için mücadele ederken, dayanışmanın önemini bir kez daha yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeniköy Kemerköy Enerji'nin ziyareti ve desteği bizim için değerliydi. Onların yanımızda olduğunu bilmek güç veriyor. Bu vesileyle, dayanışmanın bu güzel örneğini hayata geçirdikleri için kendilerine dernek olarak teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Bilgisayar, Engelliler, Türkiye, Yeniköy, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Yaşam, Muğla, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Görme Engellilere Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:28 Özgür Özel’den AK Parti’nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
14:01 İstanbul’da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı İstanbul'da Down sendromlu genç kız, komşusunun 40 günlük bebeğini camdan attı
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
22:01 Eskişehir’de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi Eskişehir'de tüyler ürperten olay: Arazinin ortasına bırakılan tabuttaki not polisi alarma geçirdi
21:50 EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic’in cezaları belli oldu EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu
21:18 “Devlet yetmiyor“ diyen başkana İstanbul Valisi’nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin "Devlet yetmiyor" diyen başkana İstanbul Valisi'nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin
21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 15:22:31. #1.11#
SON DAKİKA: Görme Engellilere Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.