GPH Limanları Dünyanın En İyi 20 Kruvaziyer Limanı Arasında

11.08.2025 12:16
Global Ports Holding'in limanları, kruvaziyer yolcu sıralamasında öne çıkarak dünya çapında tanındı.

Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding (GPH) tarafından işletilen Valletta, Nassau, Lizbon ve Ege Port Kuşadası limanları, dünyanın en etkileyici 20 kruvaziyer limanı arasında gösterildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, seyahat sigortası şirketi AllClear tarafından gerçekleştirilen araştırmada, kruvaziyer yolcularının gemiden ilk bakışta edindikleri izlenimler göz takip teknolojisiyle analiz edildi. Bu yöntemle belirlenen listede, GPH portföyündeki 4 liman yer aldı.

Araştırmada, 33 limanı, 21 ülkede ve 4 kıtaya yayılan portföyüyle faaliyet gösteren GPH'nin sektördeki konumu da teyit edildi. Malta'daki Valletta Kruvaziyer Limanı, 100 üzerinden 100 puan alarak birinci sırada yer aldı. Akdeniz'deki tarihi atmosferi, panoramik manzarası ve altın rengi surlarıyla dikkat çeken liman, aynı zamanda bölgede karadan elektrik (OPS) altyapısı sunan ilk liman olarak GPH'nin sürdürülebilir liman yaklaşımını yansıtıyor.

Bahamalar'daki Nassau Kruvaziyer Limanı, küresel sıralamada ilk beş arasında yer aldı. Global Ports Holding portföyüne katıldıktan sonra 300 milyon dolarlık yatırımla kapsamlı bir dönüşüm geçiren Nassau, ziyaretçilerine sunduğu Junkanoo Müzesi, Bahama kültürüne özgü pazar alanı, açık hava amfitiyatrosu, zengin yeme-içme ve alışveriş olanaklarıyla bölgenin en canlı kruvaziyer merkezlerinden biri haline geldi.

Portekiz'in Lizbon Kruvaziyer Limanı da listeye giren bir diğer Global Ports Holding limanı oldu. Gemilerin 25 Nisan Köprüsü'nün altından geçerek şehrin tarihi merkezine doğrudan ulaşabildiği Lizbon Limanı, World Travel Awards tarafından 8 kez "Avrupa'nın En İyi Kruvaziyer Limanı" seçildi. Modern terminal binası ve mimari tasarımıyla da övgü toplayan liman, yolculara kültürle iç içe bir karşılama deneyimi sunuyor.

Ege Port Kuşadası ise küresel sıralamada 10. sırada yer aldı. Antik Efes kentine açılan kapı olarak bilinen Kuşadası, Doğu Akdeniz'in en yoğun kruvaziyer limanlarından biri olarak öne çıkıyor. Liman yakın zamanda kapsamlı bir yenilemeden geçerek, güneş enerjisi entegrasyonu da dahil olmak üzere sürdürülebilirlik yatırımlarını hayata geçirdi. Operasyonel verimliliği ve yüksek kaliteli yolcu hizmetleriyle öne çıkıyor.

Kaynak: AA

