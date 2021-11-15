Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? / 15.11.2021

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altında ciddi değişimler meydana geldi. Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı. peki, Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Tam altın ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Haftaya yükselişle başlayan gram 599,4 lirayla alıcı bulmaktadır.

Gram altın alış: 599,2

Gram altın satış: 599,6

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

971,4 liradan alıcı bulan çeyrek altın, 0,16 oranında artış gösterdi.

Çeyrek altın alış: 959,4

Çeyrek altın satış: 983,3

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.917,4

Yarım altın satış: 1.965,4

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.