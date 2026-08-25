Gram Altın Yükselişte: 7,195 Lira - Son Dakika
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Gram Altın Yükselişte: 7,195 Lira

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Gram altın 7,195 liradan işlem görüyor, jeopolitik riskler ve ABD-Iran gerilimi piyasaları etkiliyor.

Güne yükselişle başlayan gram altın 7 bin 195 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 7 bin 188 liradan tamamladı. Bugüne de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 7 bin 195 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 776 liradan, Cumhuriyet altını da 46 bin 868 liradan satılıyor.

ABD ile İran arasında beklenen uzlaşının sağlanamaması ve tarafların söz konusu anlaşmazlıkları ekonomik yaptırım boyutuna taşıması altının onsunu 3,5 aylık zirvesinden döndürdü.

Jeopolitik risklerin artış göstermesi dolara olan talebi güçlendirirken dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle altının ons fiyatı yatay seyirle 4 bin 647 dolar düzeyinde seyrediyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı "ekonomik dışlama" operasyonu başlatıldığını açıklarken, İran'ı destekleyen ülkeler için de ikincil yaptırım riskine işaret ederek hiçbir ülkenin ABD yaptırımlarının kapsamı dışında olmayacağını vurguladı. Bessent, yaptırımların zamanlamasına yönelik net bir tarih vermedi.

Tahran yönetimi ise "yaptırımlara tamamen hazırız" mesajı verdi. İki ülke arasındaki gerilimlerin diğer ekonomilere yayılma riski ile İran'ın ABD yaptırımlarına misilleme olarak enerji arzını tehdit edebilecek girişimlerde bulunabileceği ihtimalleri piyasalarda risk algısının sürmesine neden oluyor.

Enerji maliyetlerinin yüksek seyretmesi, enflasyona ilişkin endişeleri canlı tutarak tahvil piyasaları üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor.

Para politikası tarafında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'da yapacağı konuşma ile ABD'li çip devi Nvidia'nın yarın açıklayacağı finansal sonuçlar yatırımcıların odağındaki yerini muhafaza ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Enerji, Döviz, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Yükselişte: 7,195 Lira - Son Dakika

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