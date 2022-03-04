GSO Başkanı Ünverdi: "Gaziantep'e daha fazla finans desteği verilmeli" - Son Dakika
Üye Girişi

GSO Başkanı Ünverdi: "Gaziantep'e daha fazla finans desteği verilmeli"

04.03.2022 17:39
GSO Başkanı Ünverdi: "Gaziantep'e daha fazla finans desteği verilmeli"

Gaziantep İş Dünyası ile Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı'nda konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yüksek enflasyonun tüm dünyanın sorunu haline geldiğini, girdi maliyetleri, enerji ve navlun fiyatlarındaki artışlara rağmen Gaziantepli sanayicilerin olağanüstü bir...

Gaziantep İş Dünyası ile Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı'nda konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yüksek enflasyonun tüm dünyanın sorunu haline geldiğini, girdi maliyetleri, enerji ve navlun fiyatlarındaki artışlara rağmen Gaziantepli sanayicilerin olağanüstü bir mücadele verdiklerini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Bankalar Birliği (TBB) Yönetim ve Denetim Kurulu'na üye bankalar ile Gaziantep iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen, Gaziantep İş Dünyası ile Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı'nda sanayici ve iş dünyasının bankacılık konusunda yaşadığı sorunları anlattı

"Gaziantep aldığından çok daha fazlasını kazandıran bir şehirdir"

"Bizim bu başarımız ve mücadelemiz karşısında finans sektörü de bize desteğini artırmalıdır" diyen Başkan Ünverdi, kamuda olduğu gibi özel bankalardan da aynı yaklaşımı beklediklerini kaydetti.

Ünverdi, "Bu toplantıyı yeni bir başlangıç adına çok önemli ve değerli buluyorum. İki tarafın da senkronize olduğu bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Gaziantep'in azim ve kararlılığının böylesi zor zamanlarda daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Gaziantep aldığından çok daha fazlasını kazandıran bir şehirdir. Bu sebeple kendimiz için değil ülkemizin kazanması için kent olarak finans konusunda pozitif anlamda bir ayrıcalık bekliyoruz. Şu anda gerek Kredi Garanti Fonu'ndan sağlanan 60 milyar TL'nin şehirlere dağılımında, gerekse Eximbank kredilerinde şehrimizin pozitif olarak ayrışmasını istiyoruz. Bu noktada KGF destek rakamının da artırılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Sanayiciler olarak sadece sorunlarla mücadele etmediklerini, bir taraftan da yeniliklere ayak uydurmaya çalıştıklarını vurgulayan Ünverdi, "Yarın önümüze AB Yeşil Mutabakatı konusu geldiğinde firmalarımızın buna hazır olması gerekiyor. Kar marjlarının düştüğü, maliyetlerin yükseldiği, rekabetin hat safhaya ulaştığı bir ortamda bunu yapabilmemiz için finans sektörünün yanımızda olmasını istiyoruz. Yarının ekosisteminde var olabilmek için yeşil dönüşüme ve dijitalleşmeye ihtiyacımız var. Yeşil dönüşüm konusunda her ne kadar teşvik kararı çıktıysa da bunun kapsamının belirlenmesini ve prosedürünün net olarak sunulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünverdi konuşmasında, artan kur karşısında kredi limitlerinin azaldığını ve yeniden revize edilmesi gerektiğini, kredi maliyetleri, Gaziantepli sanayicilerin, ihracatçıların ve yatırımcıların finans sektöründen talepleri ve beklentilerini aktardı. Ünverdi, sektörlerden gelen talepleri bir rapor halinedönüştürdüklerini belirterek, bunları Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetimine sunduklarını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

GSO Başkanı Ünverdi: Gaziantep'e daha fazla finans desteği verilmeli

YORUMLAR
500
Toroslar EDAŞ'tan Gaziantep'e 8 yılda 1.37 milyar TL'lik yatırım Toroslar EDAŞ'tan Gaziantep'e 8 yılda 1.37 milyar TL'lik yatırım GAZİANTEP - Köklü deresinden enerji üretilecek GAZİANTEP - Köklü deresinden enerji üretilecek

İş Dünyası, Gaziantep, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO Başkanı Ünverdi: 'Gaziantep'e daha fazla finans desteği verilmeli' - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:48:33. #1.12#
SON DAKİKA: GSO Başkanı Ünverdi: "Gaziantep'e daha fazla finans desteği verilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement