GSOMEM ve VAT Enerji, Yeşil Dönüşümde Enerji Verimliliği Toplantısı Düzenledi

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM) ve VAT Enerji iş birliğinde "Yeşil Dönüşümde Enerji Verimliliği" konulu toplantı gerçekleştirildi.

GSOMEM'de düzenlenen toplantıda, Ülkemizde ve Dünyada Enerji Verimliliği, Yeşil Sanayi Destek Programı, Yeşil Mutabakat Süreci ve Enerji Verimliliği Proje Uygulamaları başlıklarında katılımcılara bilgiler verildi.

Toplantıya Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, VAT Enerji Genel Müdür Yardımcısı Gökay Çomoğlu, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, VAT Enerji Kıdemli Satış Mühendisi İbrahim Çelik, VAT Enerji Proje Satış Mühendisi Merve Karakuş, VAT Enerji Proje-Taahhüt Sorumlusu Eray İkan, GSOMEM Müdürü ve Endüstriyel Gelişim Üssü Koordinatörü İbrahim Çalı, firma ve kurum temsilcileri katıldı.

"Daha iyi bir gelecek için yeniliklere adapte olmak zorundayız"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, sürdürülebilir sanayi ve ihracat için yeşil üretim ve dijitalleşme ekseninde yeni bir ticaret döngüsüne hazır olunması gerektiğini söyledi.

Özellikle Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat yapan veya yapacak olan işletmelerin sınırda karbon düzenlemesine hazır olmalarının elzem olduğunu kaydeden Koçak, "Daha iyi bir gelecek için günümüz şartlarının getirdiği yeniliklere adapte olmak zorundayız. Bu şartları yerine getirirken gereksiz enerji tüketiminin önlenmesi, maliyetlerinin azaltılması, doğanın korunması ve enerjinin verimli kullanımı ülkelerin hem ekonomik kalkınması hem de sosyal refahı için büyük önem taşıyor. Bizler de Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi olarak Yeşil Mutabakat kriterleri kapsamında belirlenen yeni stratejiler doğrultusunda firmalarımızı bilgilendiriyor, Model Fabrikamızda da dijitalleşme ve yalın üretim teknikleri konusunda firmalarımıza danışmanlık yapıyoruz" dedi.

GSOMEM'de, uluslararası standartlarda karbon ayak izi hesaplamaları noktasında işletmelere danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade eden Koçak, "Bugüne kadar 30 firmamızın karbon ayak izini ölçerek yol haritalarını belirledik ve halihazırda 14 yeni firma ile protokol yaparak karbon ayak izi ölçümleri ve yeşil üretime geçişlerini sağlamak üzere çalışmalara başladık. Tüm işletmelerimizi karbon ayak izi ölçümlerini yaptırmak, ticaretin seyrinin değiştiği günümüzde bir adım daha ileride olmalarına katkı sağlamak adına GSOMEM'e bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yenilenebilir enerji kaynaklarında güneş enerjisi yatırımları zirveyi taşımaktadır"

Toplantıdaki konuşmasında yenilenebilir enerji kaynakları ve bu kaynakların kullanımının önemine vurgu yapan VAT Enerji Genel Müdür Yardımcısı Gökay Çomoğlu da, "Yenilenebilir enerji kaynaklarında güneş enerjisi yatırımları zirveyi taşımaktadır. Güneş enerjisi demek, üreticiler için daha az maliyet ve daha çok rekabetçilik anlamına gelmektedir. Bunun nedenle de şirketler enerji maliyetlerini düşürebilmek amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına her zamankinden daha fazla yönelmeli ve bu noktaya ağırlık vermelidirler. Unutulmamalıdır ki yenilenebilir enerji kaynaklarını diğerlerinden ayıran en önemli özellik sürdürülebilir ve temiz olmalarıdır. VAT Enerji olarak Gaziantep'te olmaktan çok mutluyuz. Gaziantep bizim için çok kıymetli bir şehir. Gaziantep'in önemli kurumlarından olan Gaziantep Sanayi Odası ile daha önce de iş birliklerimiz oldu. Birlikte etüt çalışmaları, enerji verimliliği çalışmaları, dijital dönüşüm ve enerji yönetimi üzerinde çalışmalar sürdürdük. İş birliği içinde şirketlerimizi geleceğin şartlarına hazırlamak adına bu çalışmaların devam etmesini umut ediyoruz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, nazik misafirperverlikleri ve iş birlikleri için Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi ile tüm iştiraklerinin kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından VAT Enerji Proje Satış Mühendisi Merve Karakuş, "Yeşil Mutabakat Sürecine Hazır mıyız?" VAT Enerji Kıdemli Satış Mühendisi İbrahim Çelik, "Yeşil Sanayi Destek Programı Süreci" ve VAT Enerji Proje-Taahhüt Sorumlusu Eray İkan, "Enerji Verimliliği Proje Uygulamaları" konularında bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantı soru cevap bölümünün ardından sonra erdi. - GAZİANTEP