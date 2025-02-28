GSYH 4. Çeyrek Rakamları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

GSYH 4. Çeyrek Rakamları Açıklandı

2023'ün 4. çeyreğinde GSYH, bir önceki yıla göre %49 artışla 12,7 trilyon lira oldu.

28.02.2025 11:17
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Üretim yöntemiyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahmini geçen yılın 4. çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49 yükselerek 12 trilyon 704 milyar 50 milyon liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreği ile 2024'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, söz konusu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,1 arttı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari fiyatlarla yüzde 49 artarak 12 trilyon 704 milyar 50 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında ise 369 milyar 368 milyon oldu.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları

Hane halkı nihai tüketim harcamaları 2024'te bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 3,7 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 59,2 oldu. Hane halkı nihai tüketim harcamaları, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,9 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 6,1 artış kaydetti.

Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre geçen yıl mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,9 artarken, ithalatı yüzde 4,1 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2024'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2 azalış, ithalatı ise yüzde 1,6 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinde artış

İş gücü ödemeleri 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 90, net işletme artığı/karma gelir yüzde 46,5 yükseldi. İş gücü ödemeleri geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 35,9 yükseliş kaydetti.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 2024'te yüzde 37,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2023'te yüzde 47 iken geçen yıl yüzde 42,2'ye geriledi.

Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYHCari fiyatlarla GSYHGSYH Zincirlenmiş HacimDeğişim oranı

(milyon lira)(milyon dolar)Endeksi(2009=100)(yüzde)
2022 1. Çeyrek2.519.789181.490186,97,8
2022 2. Çeyrek3.424.670219.665201,67,6
2022 3. Çeyrek4.273.138242.416223,84,1
2022 4. Çeyrek4.794.179262.243231,23,3
2022 Yıllık15.011.776905.814210,95,5
2023 1. Çeyrek4.687.492248.416195,34,5
2023 2. Çeyrek5.571.440274.908210,94,6
2023 3. Çeyrek7.759.106298.760238,46,5
2023 4. Çeyrek8.527.683307.925241,94,6
2023 Yıllık26.545.7221.130.009221,65,1
2024 1. Çeyrek8.870.040287.127205,95,4
2024 2.Çeyrek9.920.835307.235215,92,4
2024 3.Çeyrek11.915.589358.678243,72,2
2024 4.Çeyrek12.704.050369.368249,23
2024 Yıllık43.410.5141.322.408228,23,2
- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranıysa (yüzde) şöyle:

2023 4. çeyrek2023 Yıllık2024 4.Çeyrek2024 Yıllık
Tarım, ormancılık ve balıkçılık0,60,24,73,9
Sanayi2,81,71,40,5
İmalat sanayisi2,82,51,4-0,2
İnşaat9,87,28,79,3
Hizmetler4,17,53,23,1
Bilgi ve iletişim-2,22,63,23,4
Finans ve sigorta faaliyetleri5,78,53,34,9
Gayrimenkul faaliyetleri4,33,91,32,4
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri-0,920,21,4
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri3,83,91,31,8
Diğer hizmet faaliyetleri3,76,43,61,2
Sektörler toplamı3,94,222,6
Vergi-sübvansiyon10,212,610,47,7
Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)4,65,133,2
(Bitti)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GSYH 4. Çeyrek Rakamları Açıklandı - Son Dakika

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