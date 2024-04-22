GTB Nisan Ayı Meclis Toplantısında Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Üretim Konuşuldu

Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GTB'nin faaliyetleri ile üye talep ve önerilerinin görüşüldüğü toplantıda ayrıca kırsaldaki üretim potansiyelinin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar, hububat ekim alanlarındaki bitki gelişimi ve yeni sezon rekolte beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, kırsal yaşamın desteklenmesi ve cazip hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı. 1950'lerden sonra Türkiye'de köyden kente yoğun bir göçün yaşandığını anımsatan Tiryakioğlu, bu hızlı değişim sürecinin üretim ve tüketim alışkanlıklarında değişikliklere neden olduğunu söyledi.

Türkiye'deki kırsal nüfusun 1927 yılında toplam nüfusun yüzde 76'sını oluşturduğunu bu oranın şimdilerde yüzde 7'ler seviyesine indiğini kaydeden Tiryakioğlu, "Kırsal nüfusumuz her geçen yıl azalmakta ve yaşlanmakta. Gıda güvencesinin sağlanması açısından kır-kent denklemine yeni bir bakış açısı ve köylerin genç nüfus için yeniden cazip hale getirilmesine ihtiyaç duyulmakta" dedi.

Kırsal yaşamın, gıda güvencesinin temel kaynağını oluşturduğunu belirten Tiryakioğlu, "Üretmeden, tüketmemiz mümkün değil. Her bir karış toprağımızı ve üretimden gelen tüm gücümüzü en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün 85 milyonun tüketimi 6 milyonun tarımsal üretimdeki çabasına bakıyor. Bu oranın daha da aşağılara inmemesini sağlayarak yerinde üretim modeliyle tarımsal gücümüzü tazelememiz gerekiyor. Aksi halde bu durum ileride gerek sosyal gerekse de ekonomik açıdan olumsuz etkiler oluşturabilir. Bugün birçok köylümüzün maalesef tarım ve hayvancılıkta kendi ihtiyaçlarına yetecek gıda üretimini yapmadığı gözlemlenmekte. Çiftçi kendi üretebileceği peynir, yumurta, yoğurt ve tavuk gibi birçok temel gıda maddesini bakkaldan veya marketten temin etmekte. Üretimin yeniden çeşitlendirilmesi ve teşvik edilmesi için genel bir dönüşüme ihtiyaç duyulmakta. Bu dönüşümün sağlıklı bir şekilde yapılması için öncelikle köylerde refah seviyesini artırıcı adımlar atılması gerekmekte. Bunun için köylerde altyapı eksikliklerinin giderilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin sağlanması, kültürel ve sosyal aktivitelerin desteklenmesi önemli adımlar olacaktır. Ayrıca, tarımsal üretimin desteklenmesi ve çeşitlendirilmesi de genç nüfusu köylere çekmeye yardımcı olacaktır" diye konuştu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda yaptığı konuşmada borsanın nisan ayı faaliyetleri ve devam eden projeleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Harmana sayılı haftalar kaldığını anımsatan Akıncı, yeni hasat sezonundan rekolte ve verim açısından umutlu olduklarını söyledi. Yeni üretim sezonun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulunan Akıncı, Ulusal Hububat Konseyi'nin (UHK) 2023/24 Üretim Yılına ilişkin İklim ve Bitki Gelişimi Değerlendirme Raporu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Rapora göre bölgelerde lokal bazlı alanlar hariç yeterli ve sağlıklı bitki çıkışlarının olduğunu belirten Akıncı, buğdayda geçen yıl 7,3 milyon hektar olarak öngörülen ekim alanının bu yıl 7,5 milyon hektar olacağı ve geçen yılki rekolte beklentisine ulaşılabileceğinin tahmin edildiğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP